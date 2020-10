Come giocare con i titoli Xbox su iPhone e iPad

Nonostante Apple abbia bloccato il supporto per il cloud gaming su iOS, la nuova app Xbox per iOS vi consente di riprodurre in streaming i vostri giochi Xbox One preferiti sul telefono tramite riproduzione remota.

La riproduzione remota utilizza la vostra console Xbox e la connessione locale per riprodurre in streaming i giochi su iPhone o iPad e poiché si stanno riproducendo in streaming giochi all'interno della propria famiglia nessuna regola dell’App store di Apple viene infranta.

Anche se la riproduzione remota non è l’ultima novità dato che è già utilizzata da tempo su PC dotati di Windows 10, avere la possibilità di giocare mentre la TV è utilizzata da qualcun altro o mentre si è a letto, non è una brutta idea. In particolar modo per gli utenti iPhone che non possono godere dei vantaggi del cloud gaming.

Per far ciò basta semplicemente scaricare la nuova app Xbox per iOS (disponibile anche per Android), aprirla e fare clic sull'icona della console accanto alla campana di notifica. Sarà possibile quindi avviare una sessione di riproduzione remota. Assicuratevi che la vostra console sia impostata sulla modalità di accensione istantanea. In questo modo potrete iniziare a giocare da remoto senza dover accendere fisicamente la Xbox.

La nuova app Xbox è stata semplificata rispetto alla precedente e permette un maggiore focus su cosa stanno facendo i vostri amici, sulla comunicazione e sulla condivisione dei contenuti di gioco, come schermate, GIF, video e replay. Tramite l’App è anche possibile gestire lo spazio di archiviazione Xbox e scaricare giochi propria console.

A differenza di Xbox Game Pass, che consente di riprodurre in streaming oltre 100 giochi sul telefono, il limite in questo caso è la propria libreria di giochi. Ovviamente, abbonandosi a Xbox Game Pass, sarà possibile accedere alla maggior parte dei giochi disponibili.

La App di Sony per PS4 e PS5

Anche Sony mette a disposizione dei propri utenti un'App di riproduzione remota per PS4 su iOS, ora aggiornata per funzionare anche con la nuova PS5. Se si prevede di utilizzare la riproduzione remota su entrambi i sistemi, potrebbe essere utile inoltre collegare un controller tramite Bluetooth (funzionano sia il controller wireless di Xbox che DualShock 4) e utilizzare un supporto per telefono e massimizzare il comfort di gioco.