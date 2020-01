Birds of Prey, le prime reazioni lo definiscono “una bomba”

L'anteprima mondiale di Birds of Prey si è tenuta ieri sera a Los Angeles e un’ondata di reazioni da parte dei primi spettatori ha travolto i social media nelle ultime ore. Il giudizio generale allo spin-off del precedente Suicide Squad che riporta Margot Robbie nei panni di Harley Quinn, sembra davvero positivo con apprezzamenti per le scene d’azione, il cast e la colonna sonora.

Bisogna ricordare che le prime reazioni non sono necessariamente rappresentative dell'eventuale apprezzamento del pubblico, basta guardare a quelle di Star Wars: L’ascesa di Skywalker dopo la sua anteprima, alcune delle quali sembravano riguardare un film completamente diverso. In ogni caso, le prime risposte della critica sono sempre dei buoni indicatori.

La prima accoglienza di Birds of Prey è promettente ma d’altronde questo film difficilmente potrà essere peggio di Suicide Squad. Bene, entriamo nel vivo della questione.

Innanzitutto, apprezzamenti sono stati espressi per l’intero cast del film, che include Mary Elizabeth Winstead nei panni di Huntress, Jurnee Smollett-Bell in quelli di Black Canary ed Ella Jay Basco nel ruolo di Cassandra Cain (la seconda Batgirl nei fumetti). Il cattivo del film, Black Mask, è interpretato da Ewan McGregor.

So #BirdsofPrey was an absolute blast. Harley feels exactly like the human Looney Toon she ought to be, Black Mask is a scene stealer; Dinah, Helena, Cass, and Renee all rule. This was everything I want from DC movies and then some.January 29, 2020

In altri tweet troviamo alcuni confronti favorevoli con Shazam del 2019, che era stato ampiamente elogiato per essere una versione diversa e divertente di un film di supereroi.

Just saw #BirdsofPrey and am happy to report that it's my favorite modern DC movie yet. Like Shazam, it carves its own path with totally unique aesthetic, action, and tone. Margot, Ewan and all the rest are 100% fantabulous. Why aren't there more roller skate action scenes?? pic.twitter.com/BDipKiB0qUJanuary 29, 2020

Ci sono anche alcune somiglianze con Deadpool, in termini di tono sfacciato del film e rottura della quarta parete (quando i personaggi si rivolgono direttamente al pubblico).

The only fair comparison for #BirdsOfPrey, if you want one, is Deadpool. They have a lot in common, especially their use of fourth-wall breaking and R-Ratings! pic.twitter.com/yGemqvJmMaJanuary 29, 2020

I primi spettatori sembrano davvero aver apprezzato la performance di Ewan McGregor, tanto che un utente suggerisce di conferirgli un premio cinematografico.

#BirdsofPrey is a totally campy and brutal carnival ride; a colorful, chaotic and cheeky blast. FYC: Ewan MacGregor, Best Supporting Actor.January 29, 2020

Infine, qualche utente parla di "parti della trama imbarazzanti" ma anche in questo caso viene mostrato apprezzamento per il film.

#BirdsofPrey is KILLER. A slow start and awkward plotting doesn’t stop the movie, and these characters, from soaring in the end. Wildly violent, F bombs out the wazoo, and the best bat fight scene since The Raid 2. If Margot Robbie could control this part of the DCEU, she should. pic.twitter.com/bewnj8npaJJanuary 29, 2020

Birds of Prey, diretto da Cathy Yan, uscirà il 6 febbraio in Italia. È il primo di due adattamenti della DC Comics in arrivo quest'anno e il secondo sarà Wonder Woman 1984 previsto per il 4 giugno. Margot Robbie apparirà come Harley Quinn anche nel prossimo capitolo di Suicide Squad previsto per il 2021, che sarà diretto da James Gunn, già regista de I Guardiani della Galassia.