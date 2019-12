Il primo trailer italiano di The Black Widow

Se stavate aspettando un film di spie dal budget importante allora non ci sono dubbi, questo è il film che fa per voi.

Nei panni di Red Guardian, una specie di Capitan America russo, Harbour si permette anche il lusso di rubare la scena alla protagonista in questo trailer. Gli studi Marvel hanno anche pubblicato un bellissimo nuovo poster dedicato a questo film diretto da Cate Shortland, il cui debutto nelle sale italiane è previsto per aprile 2020.

Il primo trailer per il film Marvel dedicato a Vedova Nera (The Black Widow) è stato appena pubblicato sul canale Youtube degli studi Marvel.

Nel trailer, lungo poco più di due minuti, ci viene presentata la “famiglia” di Natasha Romanov, quella della sua vita da spia russa pre-Avengers. Qui troviamo i personaggi di Florence Pugh, David Harbour e Rachel Weisz che, insieme a Scarlett Johansson, fanno parte del cast.

In theaters May 1, 2020.

Questo film non è il primo del progetto Fase Quattro dei film Marvel, quel titolo spetta a Spider-Man: Far From Home; ma è uno dei progetti più interessanti, soprattuto da quando l’idea di un film dedicato a Vedova Nera ha iniziato a sembrare più di una semplice possibilità, dopo che il personaggio ha debuttato nel 2010 in Iron Man 2. Il pensiero di un film Marvel senza che una minaccia cosmica, poi, è apparso fin da subito molto interessante.

Per quanto sembra dal trailer, Black Widow sembra un film più vicino alla serie Mission: Impossible che nei ai recenti blockbuster Marvel.