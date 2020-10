Assassin's Creed Valhalla non è troppo esigente, ma vi servirà un SSD

Le specifiche per PC di Assassin's Creed Valhalla sono state finalmente rivelate da Ubisoft e ora sappiamo che il gioco non è così esigente come si pensava, perlomeno se si decide di giocarci utilizzando le impostazioni più modeste.

Ubisoft ha fornito sei diverse configurazioni specifiche che indicano come girerà il gioco, a partire dal minimo dei requisiti indispensabili per eseguirlo a 1080p e dettagli grafici bassi, fino alla configurazione necessaria per poterlo gustare in 4K e dettagli ultra.

Fa comunque piacere sapere che è possibile giocarci anche con delle schede grafiche del 2015, come la Nvidia GeForce GTX 960 o la AMD Radeon R9 380. Salendo con il numero dei dettagli le cose però si fanno però più impegnative: giocare a 1440p e 60 fps richiederà una RTX 2080 Super o una AMD RX 5700 XT.

È interessante notare che le specifiche per giocare in 4K al massimo delle impostazioni richiederà una RTX 2080, che è meno di quanto necessario per giocare a 1440p, salvo che in questo caso si parla solamente di 30 fps!

Ubisoft ha anche rilasciato un dettagliato video che approfondisce i dettagli sulle specifiche e le caratteristiche della versione PC di Assassin's Creed Valhalla, lo trovate qui sotto.

I giocatori PC potranno avranno la possibilità di modificare circa 120 impostazioni, oltre ad avere un frame rate illimitato e un sistema di benchmarking integrato che permetterà di effettuare un’analisi abbastanza dettagliata delle prestazioni. Ciò sarà utile per impostare un buon bilanciamento tra fluidità e dettaglio. Le impostazioni consigliate (a 1080p, e 30 fps) richiedono una GTX 1060 o una RX 570 e sono piuttosto ragionevoli, anche se facciamo notare che in questo caso viene richiesto l’utilizzo di un SSD. In effetti, anche se è possibile utilizzare un disco meccanico con le specifiche minime, un disco a stato solido rimane comunque consigliato. Ciò non sorprende, comunque. Le console di nuova generazione utilizzano principalmente SSD NVMe incredibilmente veloci ed i PC non dovrebbero fare eccezione. La domanda che ci si pone ora è: basteranno una RTX 3080 o una RTX 3090 per giocare ad Assassin's Creed Valhalla con risoluzione 4k e dettaglio al massimo a 60 fps?

Qui di seguito in ogni caso sono riportate tutte le impostazioni in maniera integrale.

Requisiti di sistema di Assassin's Creed Valhalla

Minimi | Impostazioni basse | 1080p | 30 fps

OS: Windows 10 a 64 bit

Windows 10 a 64 bit Processore: AMD Ryzen 3 1200 / Intel Core i5-4460

AMD Ryzen 3 1200 / Intel Core i5-4460 RAM: 8 GB (dual channel)

8 GB (dual channel) GPU: Nvidia GeForce GTX 960 o AMD R9 380

Nvidia GeForce GTX 960 o AMD R9 380 Memoria: HDD da 50 GB (SSD consigliato)

Consigliati | Impostazione alte | 1080p | 30 fps

OS: Windows 10 a 64 bit

Windows 10 a 64 bit CPU: AMD Ryzen 5 1600 / Intel Core i7-4790

AMD Ryzen 5 1600 / Intel Core i7-4790 RAM: 8 GB (dual channel)

8 GB (dual channel) GPU: Nvidia GeForce GTX 1060 o AMD RX 570

Nvidia GeForce GTX 1060 o AMD RX 570 Memoria: SSD da 50 GB

Consigliati | Impostazione alte | 1080p | 60 fps

OS: Windows 10 a 64 bit

Windows 10 a 64 bit CPU: AMD Ryzen 7 1700 / Intel Core i7-6700

AMD Ryzen 7 1700 / Intel Core i7-6700 RAM: 8 GB (dual channel)

8 GB (dual channel) GPU: Nvidia GeForce GTX 1080 o AMD Vega 64

Nvidia GeForce GTX 1080 o AMD Vega 64 Memoria: SSD da 50 GB

2K | Impostazioni molto alte | 1440p | 30 fps

OS: Windows 10 a 64 bit

Windows 10 a 64 bit CPU: AMD Ryzen 7 2700X / Intel Core i7-7700

AMD Ryzen 7 2700X / Intel Core i7-7700 RAM: 16 GB (dual channel)

16 GB (dual channel) GPU: Nvidia GeForce GTX 1070 o AMD Vega 56

Nvidia GeForce GTX 1070 o AMD Vega 56 Memoria: SSD da 50 GB

2K | Impostazioni molto alte | 1440p | 60 fps

OS : Windows 10 64-bit

: Windows 10 64-bit CPU : AMD Ryzen 5 3600X / Intel Core i7-8700K

: AMD Ryzen 5 3600X / Intel Core i7-8700K RAM : 16GB (dual-channel)

: 16GB (dual-channel) GPU : Nvidia GeForce RTX 2080 Super or AMD RX 5700 XT

: Nvidia GeForce RTX 2080 Super or AMD RX 5700 XT Storage: 50GB SSD

4K | Impostazioni ultra | 2160p | 30 fps

Sistema operativo: Windows 10 a 64 bit

Windows 10 a 64 bit CPU: AMD Ryzen 7 3700X / Intel Core i7-9700K

AMD Ryzen 7 3700X / Intel Core i7-9700K RAM: 16 GB (dual channel)

16 GB (dual channel) GPU: Nvidia GeForce RTX 2080 o AMD RX 5700 XT

Nvidia GeForce RTX 2080 o AMD RX 5700 XT Memoria: SSD da 50 GB

Assassin's Creed Valhalla uscirà il 10 novembre 2020 e sarà gratuito per coloro che acquisteranno una CPU AMD Ryzen 3000 che rientra tra le CPU che riportiamo qui di seguito nel nostro widget.