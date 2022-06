Assassin's Creed su Xbox Game Pass, con altri giochi Ubisoft

Microsoft ha annunciato il nuovo elenco di titoli in arrivo su Xbox Game Pass questo mese, e possiamo già vedere i primi frutti della nuova collaborazione con Ubisoft.

Assassin’s Creed Origins e For Honor: Marching Fire Edition saranno i primi titoli dell'azienda francese ad arrivare sul servizio Microsoft. Secondo un post sul blog di Xbox Wire (opens in new tab), questi giochi saranno disponibili su Xbox Series X|S, Xbox One, PC, and Xbox Cloud Gaming.

Dunque è così che ha inizio la nuova partnership tra Microsoft e Ubisoft annunciata ad aprile. La responsabile della community Xbox Game Pass Megan Spuur ha dichiarato che Microsoft "collaborerà con Ubisoft per portare ancora più titoli incredibili nella libreria del Game Pass", aggiungendo che altri giochi Ubisoft raggiungeranno il servizio in futuro.

(Image credit: Ubisoft)

Grandi novità in arrivo

Ci sono ancora pochi dettagli sulla collaborazione nella sua interezza, in ogni caso potrebbe determinare alcuni cambiamenti significativi per la piattaforma. Ad esempio, potremmo vedere qualche altro titolo della serie, come Assassin's Creed Valhalla, così come un maggior numero di titoli al lancio. All'inizio dell'anno, un altro titolo Ubisoft, ovvero Rainbow Six Extraction ha raggiunto il Game Pass nello stesso giorno della sua uscita sul mercato retail. Se questa tendenza continua, i giocatori potrebbero avere la possibilità di godersi i prossimi tripla A Ubisoft direttamente dal Pass, un extra niente male.

Tuttavia, Ubisoft pare non voglia mettere tutte le uova in un solo paniere. A maggio, anche Sony ha annunciato una collaborazione con Ubisoft per la versione rivista e aggiornata del servizio PS Plus. I membri del piano PS Plus Premium avranno accesso a Ubisoft+, con tutto il catalogo dei titoli Ubisoft meno recenti. E pare che questo includerà anche For Honor e Assassin’s Creed Origins.

Al momento, resta da vedere se Xbox Game Pass o PS Plus offriranno altri titoli tripla A Ubisoft al day one. Una collaborazione di questo calibro sarebbe particolarmente vantaggiosa per Sony. L'editore ha già di chiarato che non aggiungerà i titoli first-party al PS Plus nel giorno del lancio fino a data da destinarsi, pertanto qualsiasi titolo in arrivo al D1 da altri editori contribuirebbe a rendere più appetibile la piattaforma.

Nello stesso post del blog, c'è anche un elenco di tutti i giochi in arrivo su Xbox Game a giugno. Tra questi, segnaliamo: