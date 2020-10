Assassin's Creed Origins e Odyssey: esplorate la storia con un viaggio virtuale gratuito

Da oggi i tour didattici in-game di Assassin's Creed Odyssey e Assassin's Creed Origins sono scaricabili gratuitamente fino al 21 maggio.

I tour di storia virtuali consentono ai giocatori di sperimentare una straordinaria ricreazione degli affascinanti mondi in cui sono ambientati i due videogiochi e allo stesso tempo imparare nozioni storiche.

Questi tour, chiamati Discovery, eliminano tutte le meccaniche dei videogiochi, come il combattimento e la collezione di oggetti o punti esperienza, e li sostituiscono con un tour curato che regala una panoramica affascinante delle aree chiave dei videogiochi in questione, insieme ad alcuni commenti degli sviluppatori.

Take a historic journey from home with Discovery Tour: Ancient Greece & Discovery Tour: Ancient Egypt FREE to download and keep 🏛🚶‍♀️ #PlayApartTogether👉 https://t.co/UVftq2CaBrMay 14, 2020