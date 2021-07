Argentina-Brasile streaming, come vedere la finale di Copa America 2021

L'evento sportivo della settimana, per l'Italia, sarà senz'altro la finale di Euro 2020 contro l'Inghilterra. Ma dall'altra parte del mondo c'è un altro importante torneo che giunge alla finale: si tratta della Copa America 2021, che vedrà in campo Brasile e Argentina, al famosissimo stadio Maracanã.

E, ovviamente, è anche una sfida tra grandi star del calcio, con Lionel Messi da una parte e Neymar da Silva Santos Júnior, noto semplicemente come Neymar.

Argentina-Brasile Copa America 2021 live stream Date: domenica 11 luglio Orario d'inizio: 02:00 Stadio: Maracanã Stadium, Rio de Janeiro, Brazil Streaming gratis: SkySport 1 e SkySport Calcio Altri canali: BBC iPlayer (UK - GRATIS), Fox Sports via Sling TV / FuboTV (US) | Optus Sport (AUS) | Univision (CAN) | Spark Sport (NZ) Per vedere la partita: ExpressVPN

Messi e i suoi compagni di squadra non vincono il torneo dal 2003, mentre il Brasile dovrà difendere il titolo contro un avversario più che determinato. Per il Brasile però una vittoria aiuterebbe ad aumentare il conteggio, avvicinandosi di uno alle 14 vittorie proprio dell'Argentina, e alle 15 dell'Uruguay.

L'Argentina arriva da una semifinale vinta ai rigori contro la Colombia, grazie a tre incredibili parate di Emiliano Martinez. Il Brasile invece ha incassato una vittoria molto meno sofferta, per 1-0 contro il Perù.

Di seguito scopriamo come vedere Argentina-Brasile in streaming e GRATIS.

Argentina-Brasile streaming gratis

In Italia la finale di Copa America 2021 sarà tramessa in esclusiva da Sky, quindi solo per gli abbonati a questa piattaforma.

Chi non è abbonato deve rinunciare? No, per fortuna ci sono diversi canali che la trasmettono gratuitamente. Vi basterà usare una VPN per potervi accedere (impostando un indirizzo IP corrispondente al paese di quel canale).

Ecco i canali che trasmetteranno GRATUITAMENTE Argentina-Brasile

UK - BBC and BBC iPlayer

Argentina - Televisión Pública

Brasile - SBT

Come vedere Argentina-Brasile in streaming

Se siete in Italia e volete vedere Argentina-Brasile in modo gratuito, potete scegliere uno dei tre canali che abbiamo indicato sopra. Vi possono accedere solo residenti nei rispettivi paesi, però, e quindi serve un ulteriore passaggio.

Vi servirà una delle migliori VPN. O anche una delle migliori VPN gratuite. Con uno di questi servizi, infatti, potrete scegliere di avere un IP di qualunque paese vogliate. Comprese ovviamente UK, Brasile e Argentina. L'unica scelta da fare, quindi, è se volete il commento in inglese, spagnolo o portoghese.

Usare una VPN è una scelta del tutto legale e i prezzi sono molto abbordabili. In genere sono abbonamenti da almeno un mese, e se non volete rinnovare si può dare disdetta in modo facile e veloce.

Usare una VPN è semplicissimo:

1. Scaricate e installate la vostra VPN: la nostra prima scelta è ExpressVPN

2. Connettetevi alla corretta posizione server: aprite l'app VPN e scegliete la posizione

3. Andate alla diretta streaming dell'emittente: se vi interessa la copertura completa del Wimbledon, avviate BBC iPlayer