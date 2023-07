Wimbledon 2023 streaming, come vederlo gratis

Wimbledon 2023 in streaming gratis

Cercate un modo per guardare Wimbledon 2023 in streaming? In Italia si può guardare Wimbledon in streaming a pagamento su Sky, Sky Go, DAZN e Now TV.

L'intero torneo viene trasmesso gratis su BBC iPlayer nel Regno Unito e su 9Now in Australia, e potete utilizzare una VPN per sbloccare BBC iPlayer e 9Now dall'Italia. Negli Stati Uniti, il torneo di Wimbledon è in diretta su ESPN Plus, ESPN e ABC, mentre in Canada c'è TSN.

Swipe to scroll horizontally Date: Lunedì 3 luglio - Domenica 16 luglio Usate Nord VPN per guardare Wimbledon in streaming

Wimbledon 2023

I numeri 1 del mondo Swiatek e Djokovic hanno assaporato la gloria al Roland-Garros a giugno, e la doppietta Roland Garros-Wimbledon è stata raggiunta solo da pochi giocatori. L'ultimo a riuscirci? Djokovic, che è anche spinto dal suo obiettivo di vincere tutti e quattro i major in un anno. Questo sarà il suo terzo tentativo serio di conquistare il Grande Slam, e anche alla veneranda età di 36 anni è difficile capire chi possa fermarlo.

Alcaraz è l'unico giocatore in grado di tenere testa al serbo sulla terra battuta e sui campi duri, ma sull'erba è sembrato meno prestante. È invece il suo rivale Sinner a rappresentare la più grande minaccia per Djokovic, sebbene anche Stefanos Tsitsipas, Daniil Medvedev, Andy Murray e Matteo Berrettini siano pronti a dare il meglio.

La vittoria di Rybakina a SW19 un anno fa è stata una sorpresa, ma le sue prestazioni successive hanno dimostrato che non si trattava di un caso. L'imponente ventitreenne è all'altezza di Swiatek e Sabalenka e possiede l'arma più potente di tutte, il suo solido servizio. Coco Gauff, Beatriz Haddad-Maia e la risorgente Karolina Muchova sono tutte valide contendenti.

Di seguito trovate spiegato come guardare Wimbledon 2023 in diretta streaming ovunque vi troviate, oltre al calendario completo per non perdervi neanche un match.

Come guardare Wimbledon 2023 streaming gratis in diretta

La BBC trasmette il torneo di Wimbledon in streaming gratis. Grazie a BBC iPlayer potete guardare Wimbledon in streaming gratis dal dispositivo che preferite, ma il servizio è disponibile solo all'interno del Regno Unito. Se vi trovate in Italia o in qualunque altra parte del mondo e volete guardare Winbledon in streaming sulla BBC, la soluzione è utilizzare una VPN. Continuate a leggere per scoprire come!

Abbonandovi a DAZN con un costo mensile di 39,99€ potrete seguire in streaming ogni evento del Grande Slam di Wimbledon e una miriade di altri eventi sportivi ai quali potrete accedere con l'opzione live streaming on demand. Optando per il piano attuale la quota mensile scende invece a 29,99€.

Usare una VPN è semplicissimo:

1. Scaricate e installate la vostra VPN: la nostra prima scelta è ExpressVPN

2. Connettetevi alla corretta posizione server: aprite l'app VPN e scegliete la posizione

3. Andate alla diretta streaming dell'emittente: se vi interessa la copertura completa del Wimbledon, avviate BBC iPlayer

Calendario Wimbledon 2023

lunedì 3 luglio: primi turni maschili e femminili, dalle ore 12

martedì 4 luglio: primi turni maschili e femminili, dalle ore 12

mercoledì 5 luglio: secondi turni maschili e femminili, dalle ore 12

giovedì 6 luglio: secondi turni maschili e femminili, dalle ore 12

venerdì 7 luglio: terzi turni maschili e femminili, dalle ore 12

sabato 8 luglio: terzi turni maschili e femminili, dalle ore 12

domenica 9 luglio: ottavi di finale maschili e femminili, dalle ore 12

lunedì 10 luglio: ottavi di finale maschili e femminili, dalle ore 12

martedì 11 luglio: quarti di finale maschili e femminili, dalle ore 14

mercoledì 12 luglio: quarti di finale maschili e femminili, dalle ore 14

giovedì 13 luglio: semifinali femminili, dalle ore 14

venerdì 14 luglio: semifinali maschili, dalle ore 14

sabato 15 luglio: finale femminile, ore 15

domenica 16 luglio: finale maschile, ore 15

Tabellone maschile

PRIMO TURNO

C Alcaraz (1) vs J Chardy

A Muller vs A Rinderknech

J Kubler vs U Humbert

M Cecchinato vs N Jarry (25)

A Zverev (19) vs G Brouwer (Q)

M Huseler vs Y Watanuki

M Berrettini vs L Sonego

K Coppejans (Q) vs A de Minaur (15)

F Tiafoe (10) vs Y Wu

D Sticker (Q) vs A Popyrin

I Ivashka vs F Coria

S Shimambukuro (Q) vs G Dimitrov (21)

A Davidovich Fokina (31) vs A Fils (wc)

Z Zhang vs B Van de Zandschulp

M Arnaldi (Q) vs R Carballes Baena

G Loffhagen (wc) vs H Runer (6)

D Medvedev (3) vs A Fery (wc)

A Mannarino vs A Shevchenko

M Giron vs H Dellien

M Fucsovics vs T Griekspoor (28)

F Cerundolo (18) vs N Borges

J Lehecka vs S Ofner (wc)

M Raonic vs D Novak (Q)

S Mochizuki (Q) vs T Paul (16)

C Norrie (12) vs T Machac (Q)

C Eubanks vs T Monteiro

C O’Connell vs H Meedjedovic (Q)

J Vesely vs S Korda (22)

B Shelton (32) vs T Daniel

M Cressy vs L Djere

R Peniston (wc) vs Andy Murray

D Thiem vs Stefanos Tsitsipas (5)

SECONDO TURNO:

Jannik Sinner (8) vs J Cerundolo

M Kechmanovic vs D Schwartzman

A Vukic vs D Altmaier

Q Halys vs D Evans (27)

Y Nishioka (24) vs D Galan

D Koepfer vs O Otte (Q)

M Ymer vs A Molcan

Y Hanfmann vs T Fritz (9)

B Coric (13) vs G Pella

B Bonzi vs H Mayot (Q)

C Moutet vs R Gasquet

R Safiullin vs R Bautista Agut (20)

D Shapovalov (26) vs R Albot (Q)

L Harris vs G Barrere

L Broady (wc) vs C Lestienne

L Lokoli (Q) vs C Ruud (4)

A Rublev (7) vs M Purcell

L Van Assche vs A Karatsev

S Baez vs T Barrios Vera (Q)

D Goffin (WC) vs N Kyrgios (30)

A Bublik (23) vs M McDonald

J Wolf vs E Couacaud (Q)

M Marterer (Q) vs B Gojo

F Krajinovic vs F Auger Aliassime (11)

L Musetti (14) vs J Varillas

J Isner vs J Munar

J Choinski (wc) vs D Lajovic

A Ramos-Vinolas vs H Hurkacz (17)

T Etcheverry (29) vs B Zapata Miralles

E Ruusuvuori vs S Wawrinka

J Thompson vs B Nakashima

P Cachin vs N Djokovic (2)

Tabellone femminile

PRIMO TURNO:

I Swiatek (1) vs L Zhu

M Trevisan vs S Sorribes Tormo

D Parry vs H Dart (wc)

L Frehvirtova vs P Martic

M Linette (23) vs J Teichmann

B Strycova vs M Zanevska

D Collins vs J Grabher

K Swan (wc) vs B Bencic (14)

D Kasatkina (11) vs G Dolehide

J Burrage (wc) vs C McNally

N Podoroska vs T Martincova

Y Yuan (Q) vs V Azarenka (19)

Elise Mertens (28) vs V Hruncakova (Q)

V Williams (wc) vs E Svitolina (wc)

S Hunter (Q) vs X Wang

S Kenn (Q) vs C Gauff (7)

Jessica Pegula (4) vs L Davis

C Bucsa vs K Rakhimova

C Osorio vs E Cocciaretto

R Masarova vs M Sherif (31)

L Tsurenko vs C Liu

Q Zheng (24) vs K Siniakova

A Parks vs A Friedsam

A Bogdan vs L Samsonova (15)

V Kudermetova (12) vs K Kanepi

M Vondrousova vs P Stearns

S Stephens vs R Peterson

S Zhang vs D Vekic (20)

M Bouzkova (32) vs S Waltert (Q)

A Kontaveit vs L Stefanini (Q)

K Baindl vs L Fernandez

K Volynets vs C Garcia (5)

SECONDO TURNO: