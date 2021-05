Apple Watch 8 potrebbe monitorare il livello di zucchero e alcol nel sangue

Poche settimane fa diversi rumor sostenevano che Apple Watch 7 sarebbe stato in grado di monitorare il livello di zucchero presente nel sangue. Le voci sono state smentite da un recente report, ma è piuttosto probabile che la funzione sarà presente sul futuro Apple Watch 8.

Stando a quanto riporta il giornale inglese The Telegraph, alcuni documenti depositati presso il SEC (US Securities and Exchange Commission) indicano che Apple è (da due anni) il cliente principale di Rockley Photonics, un'azienda specializzata nella produzione di sensori per il monitoraggio dei valori ematici.

In aggiunta, il CEO di Rockley Photonics ha dichiarato che la tecnologia dell'azienda sarebbe comparsa a bordo di un prodotto commerciale nel 2022. Pur non essendoci alcun riferimento ai wearable Apple, il fatto che l'azienda di Cupertino sia stata il maggior acquirente di Rockley Photonics negli ultimi due anni rappresenta un indizio interessante.

Tre sensori? Forse no.

I sensori in questione dovrebbero essere equipaggiati su un futuro prodotto wearable di Apple, probabilmente il prossimo Apple Watch, dato che l'azienda sta ponendo particolare attenzione alle funzioni fitness dei suoi smartwatch. Rimane da capire se ci saranno tutti e tre.

Detto ciò, non possiamo affermare con certezza che Apple Watch 8 sarà in grado di misurare la pressione sanguigna o il livello di alcol presente nel sangue. In effetti, tra le ipotesi, la più probabile è la presenza di un sensore per la misurazione dello zucchero nel sangue, funzione che tornerebbe particolarmente utile ai diabetici, ma anche a tutti coloro che seguono piani alimentari specifici o tengono particolarmente alla salute.

