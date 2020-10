Apple Watch 6: ecco le funzioni in arrivo con il nuovo smartwatch

Secondo alcune presunte tracce trovate nel codice di iOS 14 e condivise da 9to5Mac , Apple Watch 6 potrebbe ricevere una serie di nuove funzioni, come il monitoraggio del sonno, e il miglioramento delle app per il controllo parentale e per tracciare un ECG.

Avevamo già sentito che la funzione del monitoraggio del sonno potrebbe essere implementata su un futuro Apple Watch , ma le tracce trovate nel codice di iOS 14 sembrano suggerire che anche l'app Salute per iPhone potrebbe ricevere tale funzione: in questo modo l’Apple Watch 6 potrebbe inviare i dati all'app, così che gli utenti possano vedere le proprie statistiche anche dallo smartphone.

Apple Watch 6, e con esso watchOS 7, potrebbe ottenere nuove funzioni come la possibilità di condividere quadranti e album fotografici con altri utenti, e un nuovo tachimetro per rilevare la velocità sulla base del tempo di percorrenza.

L’indiscrezione suggerisce che il controllo parentale verrà migliorato, introducendo la possibilità di di gestire gli Apple Watch utilizzati dai bambini tramite un iPhone e limitando l’accesso ad alcune funzioni. Secondo quanto riferito, una nuova funzione chiamata Schooltime consentirà ai genitori di limitare le funzioni e le app disponibili sull'Apple Watch dei bambini durante orari specifici, per esempio mentre sono a scuola.

E i livelli di ossigeno nel sangue?

Secondo un documento separato di 9to5Mac , la stessa indiscrezione proveniente dal codice di iOS 14 ha rivelato che l'Apple Watch 6 potrebbe avere la capacità di monitorare i livelli di ossigeno nel sangue, qualcosa che Fitbit Versa 2 è già in grado di fare.

Secondo 9to5Mac, i livelli di ossigeno nel sangue dal 95% al 100% sono normali, al di sotto del 90% sono considerati bassi e al di sotto dell'80% per un periodo prolungato comportano il rischio di arresto cardiaco o problemi respiratori. Il codice trapelato di iOS 14 suggerisce che l’Apple Watch 6 invierà una notifica nel caso i livelli di ossigeno nel sangue scendano in maniera preoccupante.

Il codice non è chiaro in merito a quali cambiamenti software o hardware saranno adottati nell’Apple Watch 6 e watchOS 7 per monitorare i livelli di ossigeno nel sangue. Potrebbe essere necessario un sensore ottico, come il Withings ScanWatch , che si trova in attesa di approvazione da parte delle autorità sanitarie. Questo utilizza i sensori SpO2 che emettono e assorbono le onde luminose per tracciare i livelli di ossigeno nel sangue.

Secondo 9to5Mac, l'Apple Watch 6 fornirà scansioni ECG migliori, che dovrebbero rilevare in maniera affidabile i valori compresi tra i 100 e 120 battiti al minuto, un intervallo in cui Apple Watch 4 e Apple Watch 5 hanno riscontrato difficoltà. Allo stesso modo, non è chiaro quali aggiornamenti hardware e/o software saranno necessari per raggiungere questo obiettivo.

Via The Verge