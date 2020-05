Apple si aggiudica l'anteprima di Greyhound per 70 milioni di dollari

Greyhound, il film sulla Seconda Guerra Mondiale scritto e interpretato da Tom Hanks uscirà su Apple TV Plus , sebbene l’azienda non abbia ancora annunciato ufficialmente il giorno preciso.

Il film, che originariamente doveva uscire nei cinema il 21 Giugno, è il progetto più ambizioso mai approdato su Apple TV Plus. La piattaforma per lo streaming, negli ultimi tempi, ha acquistato titoli più vecchi per competere con altri servizi come Netflix , Disney+ e Amazon Prime Video .

Nel film Tom Hanks interpreta George Krause, un ufficiale in comando della cacciatorpediniere Greyhound durante la Battaglia dell’Atlantico che si combatté dal 1939 al 1945, con la sconfitta della Germania nazista. L’ufficiale combatte nemici sia all’interno che all’esterno, eliminando innanzitutto le sue insicurezze e i suoi demoni personali prima di combattere il nemico.

Sony Pictures, la quale detiene i diritti del film, aveva inizialmente programmato l’uscita per l’8 Maggio, ma ha dovuto posticipare a causa dell’epidemia di Covid-19. Dei report suggeriscono che il film sia stato acquistato da Apple per circa 70 milioni di dollari.

Lo stesso Tom Hanks ha scritto la sceneggiatura del film, che è basato sul romanzo Il Buon Pastore (1995) di C.S. Forester. Il film è stato diretto da Aaron Schneider (di Get Low) ed è interpretato da Stephen Graham, Elizabeth Shue e Rob Morgan in ruoli secondari.

Cosa ci guadagna Apple?

Il catalogo di Apple TV Plus potrà vantare la presenza esclusiva di un nuovissimo, prestigioso film di Tom Hanks, che riceverà sicuramente l’approvazione del pubblico. Sony, da parte sua, con la cifra richiesta riuscirà a coprire il budget e le spese per campagne marketing.

Fino ad ora, l’offerta di Apple TV Plus è stata da molti considerata deludente rispetto ad altre piattaforme per lo streaming. Nonostante l’azienda stia sborsando milioni per acquistare i diritti di molti vecchi titoli, la cosa più importante è riuscire ad accaparrarsi l’esclusiva per le nuove uscite più di spicco. Con Greyhound, possiamo dire che Apple sia riuscita nell’impresa. Considerando che l'abbonamento Apple Plus costa solo 4,99€ al mese dopo 7 giorni di prova gratuita, in molti sicuramente preferiscono investire i loro soldi in questo modo piuttosto che spendere quasi il doppio per un biglietto al cinema.