Apple potrebbe annunciare un iPhone 14 mini a settembre

Di che si tratta : nuove indiscrezioni suggeriscono l'arrivo di un iPhone 14

: nuove indiscrezioni suggeriscono l'arrivo di un iPhone 14 Perché è importante: le fonti sono attendibili e includono il più grande distributore Apple per l'Asia

La maggior parte delle indiscrezioni intercettate fino adesso sull'iPhone 14 suggerisce che Apple non produrrà un iPhone 14 mini, optando invece per un nuovo iPhone 14 Max come quarto modello di punta del 2022. Tuttavia, un nuovo leak va controcorrente.

Secondo 91mobiles (opens in new tab) e Evan Blass, due fonti molto note e attendibili, uno dei partner asiatici di Apple sta pianificando le giacenze per sette nuovi dispositivi per il mese prossimo. A quanto pare, i nuovi device includono un iPhone 14, un iPhone 14 Pro, un iPhone 14 Pro Max... e un iPhone 14 mini.

E se ciò non bastasse, l'elenco viene completato dall'iPad entry level di 10a generazione da 10,2" e due nuovi iPad Pro (rispettivamente da 11 e 12,9 pollici).

La maggior parte delle altre fonti prevede che non vedremo nuovi iPad fino a ottobre, ma secondo il nuovo leak, faranno il loro debutto in occasione della presentazione di iPhone 14.

I migliori iPhone

I migliori iPad

Le migliori VPN per iPhone

La verità è là fuori

Tutto considerato, queste informazioni ottenute dal partner Apple potrebbero rivelarsi inesatti, ma vale la pena segnalarle per dovere di cronaca e tenere traccia delle fonti coinvolte. Blass si è rivelato già attendibile con i leak anticipati sul Google Pixel Watch, per fare un esempio.

Il fatto che questi dettagli siano emersi, poi, provano quanto sia difficile produrre in segreto i dispositivi. Sebbene aziende come Apple, Samsung e Google possano in qualche modo tenere sotto controllo i propri dipendenti, c'è una pletora i terze parti, dai rivenditori internazionali ai produttori di custodie, che necessitano di informazioni anticipate sui prossimi modelli prodotti.

Tenendo conto di questo fattore, abbiamo deciso di sottoporre alla vostra attenzione queste nuove indiscrezioni: un po' a sorpresa, dunque, potrebbe arrivare un successore dell'iPhone 13 mini, dopotutto. Forse Apple vuole anticipare i tempi e svelare i nuovi iPhone e iPad insieme, ma al momento ci pare alquanto improbabile.

Analisi: valutiamo le indiscrezioni

Come dicevamo, è difficile che un nuovo smartphone o tablet arrivi senza essere preceduto da leak o indiscrezioni. Come in altri settori, anche qui gli annunci vengono discussi già con largo anticipo.

Le aziende faticano a tenere segreti i propri piani, inoltre sanno quanto interesse ruoti intorno ai prossimi dispositivi previsti.

Di conseguenza, è normale che circolino così tante speculazioni, cosa che vediamo nel mondo del calcio, ad esempio, o dello spettacolo.

Secondo noi, l'indiscrezione di cui vi abbiamo parlato di oggi potrebbe non essere poi una speculazione: le fonti sono affidabili e non pubblicano mai previsioni tanto per attirare qualche clic. Come sottolineato nell'articolo pubblicato su 91mobiles, i dettagli sull'iPhone 14 mini e sugli iPad provengono da uno dei più grandi distributori Apple nell'area asiatica.

Detto questo, è fondamentale contestualizzare qualsiasi leak o indiscrezione e, considerando che diverse fonti abbiano citato due iPhone standard e due dal formato più grande a comporre la gamma iPhone 14, è meglio prendere queste nuove informazioni con la dovuta cautela, magari chiedendoci se si tratti di una qualche forma di "ripiego d'emergenza" piuttosto che prodotti davvero pianificati fin dall'inizio.

Come sempre, non resta che attendere e vedere.