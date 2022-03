Apple Mac Studio: cosa sappiamo finora

Apple ha annunciato un nuovo dispositivo in occasione dell'evento di marzo: Mac Studio, un computer compatto e rivolto ai professionisti creativi. Il nuovo dispositivo sarà dotato del chip M1 Ultra (o M1 Max nella configurazione più economica).

Il nuovo Mac Studio mira a offrire agli utenti lo "studio dei sogni", grazie a specifiche davvero interessanti che lo rendono un Mac mini potenziato.

Oltre alla potenza, il Mac Studio offre tantissime opzioni per la connettività: quattro porte Thunderbolt 4, due porte USB-A, oltre al supporto di quattro monitor XDR Pro e un TV 4K.

Inoltre, è possibile collegarlo al nuovo Studio Display. Tuttavia, questa potenza racchiusa in un design così compatto determina un prezzo non economico, dato che il Mac Studio parte da €2.349 per la versione con chip M1 Max, arrivando a €4.649 per il modello con M1 Ultra.

Secondo Apple, "Mac Studio garantisce ancora più potenza agli utenti che vogliono portare al limite la popria creatività", inoltre è utilizzabile nell'ambito di un sistema modulare.

Speriamo di poterlo testare il prima possibile, ma fino ad allora, ecco tutto quello che sappiamo al momento sul Mac Studio.

(Image credit: Apple)

Prezzo e disponibilità

Come dicevamo, Mac Studio parte da €2.349 per la versione con chip M1 Max, dunque non si tratta di un prodotto economico.

Mac Studio con il nuovo chip M1 Ultra, invece, insieme a 64 GB di memoria unificata e un SSD da 1 TB arriva a €4.649, e siamo certi che questo prezzo scoraggerà diversi utenti.

Chi, invece, non ha limiti di budget, può optare per il chip M1 Ultra, 128 GB di memoria e SSD da 8 TB per la non modica cifra di €9.249, a cui si possono aggiungere Final Cut Pro e Logic Pro per circa €500 in più. In ogni caso il prezzo non raggiunge quello del modello più costoso di Mac Pro.

Il prodotto è già preordinabile e le spedizioni inizieranno il 18 marzo, sempre ammesso che rientri nel vostro bilancio.

(Image credit: Apple)

Design

Se siete già fan del Mac mini, apprezzerete anche il design del Mac Studio, che sembra una versione potenziata del Mac mini stesso. Il computer viene realizzato con unico blocco di alluminio, dal formato molto compatto, soprattutto se consideriamo la potenza racchiusa al suo interno.

Ai fini del raffreddamento, sono presenti delle ventole doppie che incanalano l'aria attraverso il Mac Studio e Apple ha promesso un funzionamento silenzioso anche sotto carico.

(Image credit: Apple)

Il Mac Studio offre anche una discreta quantità di opzioni per la connettività. Ci sono quattro porte Thunderbolt 4, una porta Ethernet 10 Gb, due porte USB-A, una porta HDMI e un jack audio sul retro, insieme alla connettività Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.0.

Sul pannello frontale troviamo uno slot per schede SD e due porte USB-C.

Prestazioni

Mac Studio è il 50% più veloce del MacBook Pro con M1, con una GPU 3,4 volte più veloce della versione più potente dell'iMac, secondo Apple.

Inoltre, sembra essere l'80% più veloce di un Mac Pro con processore Intel Xeon da 28 core, ed è capace di supportare fino a 18 flussi video 8K ProRes. Dunque, questa macchina promette di essere davvero potente.

Apple sostiene anche che "cambierà tutto", un'affermazione alquanto coraggiosa. Ma se le promesse verranno mantenute, ci troveremo senz'altro di fronte un dispositivo molto interessante.

(Image credit: Apple)

Specifiche

Mac Studio offre la possibilità di scegliere fra il chip M1 Max, già molto potente, oppure una versione ancora più pompata, ovvero il nuovo M1 Ultra, che corrisponde praticamente a due chip M1 Max collegati fra loro, per prestazioni davvero impressionanti.

Di conseguenza, il computer offrirà una CPU fino a 20 core e una GPU fino a 64 core, inoltre, supporterà fino a 128 GB di memoria unificata.

Anche la larghezza di banda di memoria abbonda, dato che raggiunge gli 800 GB/s, con archiviazione SSD fino a 8 TB.