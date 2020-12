Apple AirPods Max, uscita, prezzo, specifiche

Apple ha presentato ufficialmente le Apple AirPods Max. Si tratta di cuffie over-ear di fascia alta, già disponibili sul sito Apple per €629. Le consegne partiranno dal prossimo 8 gennaio.

Secondo il materiale promozionale dell'azienda "le nuove AirPods Max sono il perfetto equilibrio fra l’audio esaltante di un paio di cuffie ad altissima fedeltà e la magica semplicità d’uso degli auricolari AirPods. È un’esperienza di ascolto senza pari".

Sono presenti all'appello Adaptive EQ, cancellazione attiva del rumore (ANC) e audio spaziale, le stesse, eccellenti caratteristiche che troviamo sugli Airpods Pro.

Pare che ci siano tutti i requisiti per entrare nella lista delle migliori cuffie over-ear, delle migliori cuffie wireless e delle migliori cuffie in assoluto, ma bisognerà provarle per capire se davvero possono sfidare prodotti eccellenti come le Sony WH-1000XM4 o le Bowers & Wilkins PX7.

Senza dubbio, però, già da ora possiamo affermare che le nuove Airpods Max hanno il "difetto" di essere davvero molto costose. Ma se Apple è riuscita a creare un prodotto di eccellenza, allora il prezzo potrebbe anche essere giustificato -o almeno tollerabile. Le nuove cuffie si aggiungono al catalogo audio dell'azienda, che oltre ai citati AirPods Pro include i normali AirPods, HomePod e HomePod mini.

Apple Airpods Max

Che cosa sono? AirPods Max, le prime cuffie over-ear di Apple

AirPods Max, le prime cuffie over-ear di Apple Quando escono? Si possono già ordinare, in consegna dall'8 gennaio 2021

Si possono già ordinare, in consegna dall'8 gennaio 2021 Quanto costano? €629

Apple AirPods Max uscita

Le Apple AirPods Max sono state annunciate martedì 8 dicembre 2020 e sono già presenti sul sito Apple, in prenotazione. Chi le compra subito se le vedrà consegnare a casa a partire dall'8 gennaio 2021.

Apple si è limitata a un semplice comunicato stampa, senza presentazioni particolari. Una scelta non certo ordinaria per quest'azienda, con un nuovo prodotto.

(Image credit: Apple)

Apple AirPods Max prezzo

Le Apple AirPods Max costano 629 euro. Questo è il prezzo di listino, e siamo abbastanza sicuri che almeno per qualche settimana, forse mesi, non si troveranno a meno di così.

In confronto le Sony WH-1000XM4, che per noi sono le migliori cuffie in circolazione, costano poco più di 300 euro (e a volte si trovano a €270). La differenza di prezzo è chiaramente molto sostanziosa.

In passato circolava la voce secondo cui Apple avrebbe introdotto due cuffie over-ear, con un modello premium e uno economico. Quindi forse c'è ancora speranza per chi voleva delle cuffie marchiate Apple con un prezzo più basso.

(Image credit: Apple)

Apple AirPods Max design

Le Apple AirPods Max hanno un design minimalista ma lussuoso, tipico dell'azienda californiana. Il materiale dominante è l'acciaio e ci sono diversi colori tra cui scegliere: grigio, argento, blu, verde e rosa.

A vederle sembrano piuttosto comode (ma dovremo provarle naturalmente), e l'archetto imbottito dovrebbe garantire il massimo comfort anche se le si indossano per molto tempo. Secondo Apple questo elemento è progettato per distribuire il peso in modo uniforme e ridurre la pressione sulla testa. Esteticamente non ci convince del tutto, ma siamo nell'area dei gusti personali.

I padiglioni hanno cuscinetti in memory foam, un altro elemento che senza dubbio può aumentare il comfort di queste cuffie. Il meccanismo che unisce i padiglioni all'archetto, secondo Apple, è progettato con la stessa attenzione alla comodità.

Apple ha ripreso il concetto della corona digitale presente sull'Apple Watch, per gestire i controlli multimediali come volume, play/pausa, risposta e interruzione della chiamate o attivazione di Siri.

Si gira la corona per regolare il volume, la si preme per interrompere la musica o rispondere a una chiamata. Con una doppia pressione di salta alla canzone successiva, mentre il triplo comando torna al brano precedente.

C'è anche un comando per regolare la cancellazione del rumore e attivare la modalità Trasparenza. Le Airpods Max si caricano tramite un connettore Lightning. Apple ha incluso il cavo necessario nella confezione, il che è una buona notizia, ma sicuramente avremmo preferito un connettore USB-C. L'unica spiegazione che ci viene in mente è che con questa scelta Apple riesce a ridurre di qualche centesimo i costi di produzione (e quindi alzare i margini di profitto).

Le Airpods Max sono vendute con una custodia intelligente (Smart Case) che le mette in standby, per risparmiare batteria.

Pare che non ci sia un connettore da 3,5 mm, e che quindi le AirPods Max siano completamente wireless. Se la batteria si scarica, dunque, non sarà possibile usarle con un cavo - opzione invece disponibile sulle altre cuffie in commercio. A meno che non si decida di comprare un cavo jack-Lighting separatamente.

Comprandole dal sito Apple è possibile aggiungere un'incisione personalizzata, inclusa nel prezzo.

(Image credit: Apple)

Apple AirPods Max prestazioni audio

Secondo Greg Joswiak, Vice Presidente Apple per il Marketing Globale, le AirPods Max offrono "la magica esperienza AirPods in un design over-ear e audio ad alta fedeltà".

"Il design acustico su misura, combinato con i potenti chip H1 e il software avanzato consentono alle AirPods Max di utilizzare l'audio computazionale per offrire in modalità wireless la migliore esperienza di ascolto personale", si legge sul comunicato stampa di Apple.

All'interno troviamo driver dinamici da 40 mm, che secondo Apple possono generare "bassi ricchi e profondi, frequenze medie accurate e alte frequenze nitide e cristalline, per consentire agli utenti di ascoltare ogni singola nota".

Il comunicato continua poi dicendo che "grazie a un esclusivo motore con doppio magnete ad anello in neodimio, le AirPods Max possono mantenere una distorsione armonica totale inferiore all’1% nell’intera gamma udibile, persino al massimo volume".

Nonostante il prezzo sostenuto le AirPods Max non supportano i formati Hi-Res Audio (a parte quello Apple Masters, disponibile via Apple Music). Un dettaglio che potrebbe rendere queste cuffie meno appetibili per gli audiofili più esigenti. Di sicuro ci saremmo aspettati un supporto codec più ampio, in questa fascia di prezzo.

All'interno troviamo il chip H1, che abbiamo già visto sugli AirPods. I suoi 10 core permettono di sfruttare "equalizzatore adattativo, cancellazione attiva del rumore, modalità Trasparenza e audio spaziale".

Audio Spaziale è una funzione introdotta con iOS 14 e che abbiamo visto la prima volta sugli AirPods Pro. Funziona con Dolby Atmos, e con sistemi 5.1 e 7.1. Aiuta a "posizionare" i suoni ed è utile con film e serie TV che supportano questo formato.

(Image credit: Apple)

Apple AirPods Max batteria e connettività

Le Apple AirPods Max offrono "un’eccellente autonomia della batteria con fino a 20 ore di audio ad alta fedeltà" con ANC attivo. Un risultato non male, anche se non strepitoso. Volendo un'autonomia maggiore è sempre possibile disattivare la funzione ANC.

Le migliori cuffie over-ear che abbiamo provato offrono fino a 30 euro di autonomia ma sono molti i modelli che durano circa 20 ore, come le nuove cuffie Apple. In ogni caso parliamo di quasi due giornate di utilizzo continuo, che dovrebbero bastare alla maggior parte delle persone.

Come abbiamo accennato, le nuove AirPods Max sono cuffie 100% wireless. Non c'è una presa jack, il che potrebbe essere fastidioso ma è sicuramente coerente con quanto fatto da Apple negli ultimi anni. Gli audiofili più esigenti potrebbero non apprezzare questa scelta, e chi desidera comunque usare il cavo dovrà comprare un adattatore a parte.

Come con gli AirPods di base, anche le AirPods Max so possono connettere a più dispositivi Apple (Mac, iPhone e iPad) e passare facilmente dall'uno all'altro. È anche possibile collegare due diverse AirPods Max alla stessa fonte, comprese Apple TV 4K o iPod Touch.

Non manca, ovviamente, l'assistente vocale Siri.

La custodia ha una forma quantomeno curiosa (Image credit: Apple)

Apple AirPods Max cancellazione attiva del rumore - ANC

Le AirPods Max hanno la cancellazione attiva del rumore, o ANC. Il pulsante di controllo serve per alternare da acceso a spento a Trasparenza. Quest'ultima modalità amplifica suoni esterni e può servire per parlare con qualcuno senza togliere le cuffie, o in altre situazioni dove vogliamo sentire il mondo esterno momentaneamente.

Apple spiega che "Ogni cuscinetto auricolare è dotato di tre microfoni rivolti verso l’esterno per rilevare i rumori ambientali, mentre un microfono all’interno del cuscinetto monitora il suono che arriva all’orecchio dell’utente. Grazie all’audio computazionale, la cancellazione del rumore si adatta costantemente all’indossabilità e ai movimenti in tempo reale".

La funzione ANC è presente anche sugli AirPods Pro e su tante altre cuffie, e di certo non è una novità nel mondo dell'audio. Ci aspettiamo però che l'effetto sia superiore con le AirPods Max, rispetto agli auricolari, proprio perché cuffie di questo genere offrono anche l'isolamento passivo, coprendo fisicamente le orecchie.