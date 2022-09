Anker presenta il nuovo caricabatterie Nano 3 da 30W

Che succede? Anker ha da poco presentato nuovi accessori per la ricarica dei dispositivi, tra cui il nuovo caricabatterie Neo 3 e i cavi USB-C Lightining. Perché è importante? Il caricabatterie Neo 3 ha dimensioni molto compatte e una potenza da 30W, i cavi USB-C sono invece realizzati in materiali biologici.

Anker ha da poco annunciato nuovi accessori per la ricarica pensati per iPhone 14. Fra questi spicca il nuovo caricabatterie da 30W Nano 3 (opens in new tab), una potente unità caratterizzata da dimensioni molto compatte: è infatti il 70% più piccolo del caricabatterie originale Apple.

Nano 3 è un caricabatterie di tipo GaN (nitruro di gallio), un materiale che consente di erogare molta potenza in dimensioni particolarmente ridotte, mantenendo al tempo stesso basse le temperature. In questo modo, l'unità è spessa soltanto 2,6 cm.

Il caricabatterie di Anker può anche caricare altri dispositivi, come tablet, cuffie, altri smartphone e anche un MacBook Air (M2, 2022). È dotato di un'uscita USB Tipo-C e la compatibilità con la ricarica Power IQ 3.0 gli consente di ricaricare un iPhone fino al 50% in soli 45 minuti. Il dispositivo supporta pure la ricarica veloce da 25W di Samsung.

(Image credit: Anker)

È inoltre dotato di tecnologia proprietaria ActiveShield 2.0 per la protezione dei dispositivi, monitorando in maniera intelligente la temperatura 3 milioni di volte al giorno. Il caricabatterie Nano 3 è infine garantito per 2 anni ed è disponibile nelle tonalità nero, viola e bianco.

Anker ha anche presentato i nuovi cavi USB-C Lightning (opens in new tab) realizzati con materiali biologici, derivati da piante di mais e canna da zucchero. Sono in grado di sopportare fino a 20.000 piegature, resistendo alle sollecitazioni causate dall'uso giornaliero, nonché supportare la ricarica rapida da 30W. Sono disponibili i due differenti lunghezze, da 90 o 180cm, e nei colori bianco, grigio nuvola, nero, verde naturale e viola.

(Image credit: Anker)

È possibile acquistare il caricabatterie Nano 3 al prezzo di 24.99€, i cavi sono invece disponibili a 19.99€ nella versione da 90cm, mentre il prezzo sale a 24.99€ se si sceglie la lunghezza da 180cm.

L'azienda offre inoltre un coupon con sconto del 10%, se i prodotti sono acquistati su Amazon entro le prime due settimane di disponibilità.