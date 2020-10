Android 11, nuove funzionalità per la ricarica wireless in arrivo

La versione per sviluppatori di Android 11 è in circolazione da un po' di tempo e ci ha permesso di dare una prima occhiata su quello che il sistema operativo potrebbe presentare quando sarà rilasciato definitivamente verso la fine del 2020.

Al momento, sembra che Android 11 potrebbe avere una funzione che aiuta a capire se la ricarica wireless sta funzionando nel modo corretto o meno.

Diversi utenti su Reddit hanno scoperto che quando si posiziona lo smartphone su un caricabatterie wireless nel posto sbagliato (ad esempio troppo vicino ai bordi), verrà visualizzato un messaggio di errore che invita a ri-posizionare lo smartphone.

Il messaggio della notifica recita: "Ri-posizionare lo smartphone per ricaricare in modalità wireless" e finora è stato visto solo su modelli della serie Google Pixel.

Questa funzione potrebbe aiutare sia le persone che si avvalgono di determinati pad per la ricarica wireless che chi vuole utilizzare la tecnologia wireless power-sharing, per assicurarsi che lo smartphone venga caricato nel modo più efficiente possibile.

Ma è utile?

Può essere fastidioso quando un smartphone si sposta da un caricabatterie wireless o se si mette frettolosamente il dispositivo nella posizione sbagliata, ma non siamo sicuri che qualcuno abbia mai avuto il problema di non sapere se il proprio dispositivo fosse o meno in carica.

Molti smartphone hanno animazioni che mostrano quando la ricarica wireless è attiva (come il Huawei Mate 20 Pro, nell'immagine in alto di questo articolo) ed è molto facile vedere tramite l'icona nella parte superiore del display se la batteria si sta caricando o meno.

Sebbene questa funzione possa non essere rivoluzionaria, forse potrebbe servire a Google per capire quando lo smartphone sta usando la ricarica wireless. La versione per sviluppatori di Android 11 ha suggerito anche che il Google Pixel 5 potrebbe supportare la ricarica inversa , quindi sembra che le funzioni di ricarica wireless e inversa possano fare pubblicità ad Android 11, così come il supporto del sistema operativo per gli smartphone pieghevoli è stata la funzione di punta di Android 10.

Lo scopriremo tra pochi mesi all’evento Google IO 2020, quando l’azienda mostrerà Android 11 per la prima volta in versione ufficiale.