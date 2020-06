Android 11, rilasciata la versione beta anche per OnePlus 8

La versione beta di Android 11 è stata rilasciata da poco e, sebbene inizialmente fosse disponibile solo per gli smartphone Google Pixel , OnePlus ha impiegato un solo giorno per portare il sistema operativo anche sui suoi ultimi dispositivi OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro .

Ora, in modo facoltativo e disponendo di uno dei due smartphone idonei, si potrà scaricare Android 11 beta e vedere come funziona il sistema operativo più recente di Google anche sui cellulari OnePlus, prima del suo lancio "ufficiale" che probabilmente avverrà verso la fine del 2020.

OnePlus non è l'unica azienda che sta preparando i propri dispositivi per la versione beta di Android 11, infatti sia Xiaomi che Oppo hanno dichiarato che nel prossimo mese anche i loro smartphone potranno testare l'ultimo aggiornamento del sistema operativo. Tuttavia OnePlus è stata la prima azienda ad averlo fatto.

Comunque, prima di iniziare a scaricare la beta, è utile sapere che potrebbe non valere la pena scaricare Android 11 beta su un telefono OnePlus.

Android 11 potrebbe non essere adatto per OnePlus 8

Mentre la versione generale di Android 11 beta è progettata per consentire agli utenti di testare il sistema operativo, la versione di OnePlus è un aggiornamento consigliato solo agli sviluppatori. Ciò significa che è adatto solo a coloro che vogliono testare la propria app con il nuovo sistema operativo per vedere come effettivamente viene eseguita, correggendo quindi gli eventuali errori di programmazione.

Se uno smartphone venisse utilizzato per scaricare la prima versione di Android 11 lo si metterebbe a rischio, soprattutto nel caso non venisse fatto un backup, poiché potrebbero venire cancellati dei dati importanti. Questa prima versione di Android 11 potrebbe anche essere instabile ed avere diversi problemi.

Inoltre, alcune funzionalità chiave come l'Assistente Google, lo sblocco facciale e le videochiamate sono disabilitate. In breve, potrebbe non essere un'esperienza positiva per il vostro smartphone principale.

A meno che non siate esperti sviluppatori di app, o utilizziate un secondo telefono, non consigliamo di installare Android 11 beta su One Plus 8. Probabilmente non passerà molto tempo prima che arrivi la versione finale e più stabile anche sul vostro smartphone.