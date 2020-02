AMD Ryzen Threadripper 3990X, in grado di battere un sistema Intel da 20mila dollari?

I benchmark recentemente trapelati del nuovo Ryzen Threadripper 3990X da 64 core di AMD pongono questa CPU sopra una configurazione da due processori Intel Xeon Platinum 8280.

AMD Ryzen Threadripper 3990X sarà disponibile a partire dal 7 febbraio, e ciò che sorprende oltre ogni misura è il prezzo.

Una CPU Intel Xeon Platinum 8280 offre 28 core/56 thread e costa circa $ 10.000, ma un singolo chip AMD Ryzen Threadripper 3990X dovrebbe costare sui 4.000 euro. In una parola, assurdo!

Il Ryzen Threadripper 3990X è rivolto agli utenti HEDT, ma considerate le presunte prestazioni anche le aziende e gli studi professionali potrebbero puntare su questa CPU per sostituire la gamma Xeon di Intel.

Risultati impressionanti

Stando ai benchmark individuati nel database di SiSoftware da Overclockers.ru , il Ryzen Threadripper 3990X ha segnato 1786,22 GOPS nel benchmark SiSoftware Processor Arithmetic, battendo il doppio setup Intel Xeon Platinum 8280 del 17,8%.

Non serve un genio per capire che se la soluzione di AMD costasse un quarto di una configurazione dual-CPU di Xeon Platinum 8280 ed offrisse persino il 18% di produttività in più, Intel sarebbe davvero nei guai.

Il Team Blue tuttavia è pronto per il confronto; ha ritardato di tre mesi l’uscita dei suoi processori Cooper Lake e Ice Lake Xeon, probabilmente per affinare la meglio le sue nuove soluzioni, e ha già tagliato il prezzo di alcuni modelli Xeon.

Come abbiamo già scritto, i benchmark trapelati potrebbero essere falsi. Threadripper 3990X uscirà fra qualche giorno e noi saremo pronti a testarlo e scoprire la verità, di sicuro la CPU di AMD è in vantaggio lato prezzo.

Via Wccftech