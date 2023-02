AMD Ryzen 9 7900X3D è potentissimo, primi benchmark impressionanti

Sembra che il nuovo processore AMD Ryzen 9 7900X3D a 12 core sia già in circolazione, o almeno nelle mani dei recensori, secondo i risultati dei benchmark pubblicati di recente per la CPU.

Secondo VideoCardz, il processore è apparso nel database del benchmark Ashes of the Singularity, dove è stato testato con la GPU GeForce RTX 4090 utilizzando il preset Crazy 1080p. Questa particolare configurazione ha ottenuto 8900, 9000 e 9100 punti in tre iterazioni del test.

Sebbene questi numeri ci diano una buona idea della potenza della CPU, Ashes of the Singularity in sé non è sempre affidabile perché i punteggi che restituisce oscillano troppo. In questo caso, è meglio attendere i risultati di altri benchmark.



Il Ryzen 9 7900X3D, uno dei tre processori desktop Zen 4 che AMD rilascerà nelle prossime settimane, ha 12 core e 24 thread con una frequenza di boost di 5,6 GHz, ma l'aspetto più interessante è che avrà la tecnologia 3D V-Cache di AMD. Questi processori saranno caratterizzati da un die (piastrina di materiale semiconduttore) di silicio impilato con 64 MB di cache aggiuntiva, che aumenterà in modo significativo le prestazioni.

Come si inseriranno nel mercato i nuovi processori AMD

La serie AMD Ryzen 7000X3D è pronta a fare il suo ingresso nel mercato e sfidare la concorrenza, ovvero i processori Intel Raptor Lake di 13a generazione. Nonostante i punteggi ottenuti con il benchmark Ashes of the Singularity siano troppo altalenanti per misurare direttamente la CPU, ci danno comunque un'idea della sua posizione.

Ma quanto costeranno i nuovi processori? Dopo il lancio delle CPU Ryzen serie 7000 sono state effettuati dei tagli ai prezzi, quindi è possibile che alla fine le versioni con 3D V-Cache abbiano un costo ragionevole. AMD potrebbe però resistere alle pressioni per abbassare i prezzi, dato che l'aumento della domanda da parte dei consumatori per l'esclusiva tecnologia di cache per i giochi è una certezza.

L'altro problema che AMD e Microsoft stanno cercando di mitigare deriva dal design delle CPU: questa serie è dotata di due CCD (chiplet), uno dei quali ha la V-Cache 3D in cima, mentre l'altro funziona con una velocità di boost più elevata. A seconda del gioco, alcuni potrebbero trarre vantaggio dalla cache extra e altri no, quindi a ogni gioco dovrà essere assegnato il CCD più adatto.

In definitiva, occorre aspettare i risultati di altri benchmark, come CineBench R23 o Geekbench 5, per avere un'idea di quanto sia realmente potente il processore. Tuttavia, non sarà necessario aspettare tanto visto che la data di uscita è programmata per il 28 febbraio 2023.