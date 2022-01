AMD Ryzen 6900HX: più potente di Ryzen 9 5900X ma non di Intel Core i7-12700H

Le nuove CPU AMD Zen 3+ destinate ai portatili, tornano a far parlare di se con un nuovo benchmark trapelato nel database di Geekbench.

I risultati mostrano come AMD Ryzen 9 6900HX, una nuova CPU sbloccata da 8 core/16 thread con frequenza base di 3,30 GHz e boost di 4,84 GHz, riesca a superare il Ryzen 9 5900X della precedente serie, risultando più veloce del 12% in single core e del 33% in multi core, con un punteggio rispettivo di 1.593 e 10.151.

Ma come sottolineato da VideoCardz, le prestazioni sono ancora inferiori ad Alder Lake, con cui si pone come diretto competitor. Il Core i7 12700H di Intel ha 14 core e 20 thread ed ottiene prestazioni superiori del 42% in multi core e del 21% in single core rispetto a Ryzen 9 6900HX.

Detto questo bisognerà attendere ulteriori prove per ottenere dei risultati definitivi.

AMD vs Intel: chi produce i processori migliori?

I migliori processori AMD del 2022

I migliori PC gaming del 2022: i rig più potenti per giocare alla grande

La nuova CPU AMD rappresenta ad ogni modo un buon punto di partenza, considerate le maggiori performance rispetto a Ryzen 9 5900X e il vantaggio di integrare una GPU RDNA2.

Se però i risultati dovessero essere confermati, AMD dovrà darsi da fare per cercare di competere con Intel Alder Lake, per adesso ancora saldamente davanti.