AMD Ryzen 4000, nuove conferme da un benchmark: sarà all'altezza dei processori desktop

AMD ha annunciato i processori Ryzen 4000 mobile al CES 2020, e da allora seguiamo con attenzione tutte le notizie, ufficiali e ufficiose, sulle CPU di prossima generazione.

L'ultima notizia in ordine di tempo è arrivata via Twitter, per gentile cortesia di @_rogame, e ci informa su prestazioni superiori a quelle dei processori Intel.

3dmark 11 PerformancePhysics score:4800U 8C/16T: 1249010710U 25W 6C/12T: 111944700U 8C/8T: 10500 1065G7 25W : 96404500U 6C/6T: 79474300U 4C/4T: 6772Graphics score : 4800U 8CU : 61214700U 7CU : 54321065G7 25W : 46134500U 6CU : 42034300U 5CU : 335510710U 25W : 1945February 24, 2020

Il test in questione è 3DMark 11, che esamina sia l'implementazione della fisica sia la grafica. Avevamo già visto test che mettevano Ryzen 4000 ai livelli dei processori desktop, e questi nuovi valori lo confermano.

In passato infatti avevamo visto il Ryzen 7 4800U raggiungere i 12.000 punti in 3DMark 11, e questo nuovo test indica un risultato di 12.490 punti. Questi valori indicano un leggero vantaggio rispetto all'Intel Core i7-10710U, che ha fatto segnare 11.194 punti; l'Intel Core i7-1065G7 invece resta molto più indietro, con 9.640 punti. A rendere il tutto ancora più impressionante c'è il fatto il processore AMD ha un TDP di soli 15W, mentre i modelli Intel arrivano a 25W.

E poi c'è la grafica integrata. I benchmark mostrano che persino la GPU dell'AMD Ryzen 3 4300U può battere la Intel UHD Graphics del Core i7-10710U. Le GPU di entrambi i Ryzen 7 presi in esame hanno un vantaggio ancora maggiore sulla grafica Iris Plus dell'Intel Core i7-1065G7.

AMD non è più indietro nelle CPU mobile

Se i dati del benchmark si riveleranno anche vagamente indicativi delle prestazioni reali, i processori AMD di prossima generazione hanno tutto ciò che serve per dare un nuovo scossone all'intero settore delle CPU.

L'azienda ha già scombussolato il settore delle CPU desktop, riuscendo persino a superare Intel nel 2019 per quantità di processori venduti alla fine dell'anno. Pare proprio che la spinta positiva non si sia ancora esaurita e che AMD sia sul punto di conquistare anche il mondo dei notebook, che finora è rimasto una roccaforte di Intel.

I processori AMD Ryzen 4000 sembrano infatti pronti a dare battaglia, tanto che alcuni modelli sembrano in grado di sfidare persino i migliori processori desktop. Ci aspettiamo quindi che i consumatori possano apprezzarli, una volta che saranno disponibili, soprattutto per quanto riguarda i notebook sottili e leggeri.

Naturalmente bisognerà attendere ancora per avere informazioni più concrete sui Ryzen 4000, e per scoprire quali produttori di notebook decideranno di usarli per i loro prodotti. E, chiaramente, siamo in attesa anche di vedere le GPU Big Navi, un altro prodotto che, in teoria, darà un bel colpo al mondo delle migliori schede video.