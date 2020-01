AMD Big Navi, la scheda video top di gamma potrebbe arrivare al Computex 2020

Secondo le ultime notizie provenienti dall’ambiente delle GPU, AMD si sta preparando a lanciare la sua scheda grafica Navi di fascia alta al Computex 2020.

Anche la fonte Videocardz su Twitter sembra che abbia confermato la presentazione imminente di nuove schede grafiche del marchio AMD.

We were told NVIDIA will launch a new GPU in the second quarter. AMD is also expected to have Big Navi around Computex.Info from board partners.January 20, 2020