AMD RX 7900 XTX vs RTX 4090, pareggio con il trucco

La nuova scheda grafica di AMD, RX 7900 XTX, che ha fatto la sua comparsa nel mercato in data 13 dicembre, si sta dimostrando una componente hardware di eccellente fattura e in grado di tenere testa alla top di gamma di Nvidia, la RTX 4090.

L’esperimento è stato condotto dal team di TechPowerUp che è riuscito a mandare in overclock la scheda AMD, portandola ad ottenere gli stessi risultati di RTX 4090 nel benchmark di Cyberpunk 2077. La notizia non è piacevole per Nvidia, già costretta ad annullare il lancio del modello da 12GB di RTX 4080 e penalizzata dal prezzo del modello da 16GB, ritenuto da molti troppo alto se paragonato alle prestazioni.

Ora, la situazione si è ulteriormente aggravata e una scheda che costa significativamente di meno (si parla di una differenza di circa 400 euro tra i modelli di terze parti) si dimostra all’altezza della top di gamma Nvidia, almeno per quanto riguarda il gaming.

Le schede Nvidia rimangono ancora la scelta migliore per i creativi, come dimostrano i benchmark di Blender e i test che favoriscono i core CUDA, ma AMD potrebbe riuscire ad imporsi nel settore gaming in un anno denso di uscite come il 2023, che porterà nelle case dei videogiocatori titoli del calibro di Armored Core VI, Final Fantasy XVI, Street Fighter VI e Diablo IV, per citarne alcuni.

Tuttavia, dare per sconfitta Nvidia sarebbe un grave errore. L’onere della prova è dunque spostato su RTX 4070, RTX 4070 Ti e RTX 4060 che dovranno combattere sul terreno del prezzo contro i modelli più economici della serie 7000 di AMD. Inoltre, potrebbe inserirsi nell’equazione un abbassamento del costo di RTX 4080.