Nvidia GeForce RTX 4070 Ti, ecco le specifiche complete della GPU

Nvidia GeForce RTX 4070 Ti sarà probabilmente una delle protagoniste all'evento "GeForce", che l'azienda californiana si appresta a tenere in concomitanza del CES 2023, il 5 gennaio prossimo.

Le specifiche complete di un modello di terze parti costruito da PNY sono ora da poco trapelate in rete, confermando quello che si era già palesato al momento lo scorso mese, ovvero una ricommercializzazione della RTX 4080 da 12GB, al centro delle critiche per le differenze prestazionali con il modello da 16GB, che hanno spinto Nvidia a ritirarla un mese fa.

Le informazioni sulla RTX 4070 Ti di PNY sono state diffuse da Videocardz e ci dicono che il processore grafico AD104, su cui si basa la scheda video, include 7.680 CUDA core, funzionando a una frequenza base di 2310MHz e massima di 2610MHz. Le specifiche sono praticamente identiche alla RTX 4080 da 12GB, segno che Nvidia non ha apportato alcun cambiamento o modifica di sorta.

La GPU è quindi praticamente la stessa, ma PNY intende commercializzarla in due versioni diverse, nello specifico “XLR8 VERTO” e “VERTO”: la prima, di fascia alta, equipaggia un dissipatore identico a quello della RTX 4080 da 16GB e illuminazione LED, motivo per cui potrebbe avere frequenze in overclock più spinte, mentre la seconda ha un profilo più compatto ed è sprovvista di illuminazione.

Image 1 of 2 (Image credit: Videocardz) (Image credit: Videocardz)

Il sito mette inoltre a disposizione un render del PCB che ci fa notare la maggior compattezza rispetto alla RTX 4080 da 16GB: i moduli VRM sono presenti in minor numero e soltanto da un lato del processore grafico, che è contornato dalle memorie VRAM GDDR6X. Come per il resto dei modelli, la scheda video è alimentata dal nuovo connettore 12VHPWR.

La RTX 4070 Ti di PNY verrà probabilmente commercializzata subito dopo l'evento del CES 2023, dove Nvidia dovrebbe anche presentare altre novità, come la RTX 4070 standard, anch'essa trapelata da pochi giorni, e le RTX 40 mobile destinate ai portatili.