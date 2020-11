AMD Radeon RX 6800 XT, in overclock raggiunge la Nvidia RTX 3090

Non ci sono dubbi, questo è un anno importante sia per Nvidia che per AMD. Entrambe le aziende si contendono duramente i primi posti fra le migliori schede video del 2020. Nelle ultime settimane, i fan AMD si sono entusiasmati per i benchmark sulle GPU, dato che sembrano far tremare la terra sotto i piedi di Nvidia. E ora, le velocità in overclock delle schede AMD sembrano assestare un altro duro colpo.

Le indiscrezioni secondo cui la linea di GPU AMD fosse in grado di superare le frequenze ufficiali ci lasciavano ben sperare e queste nuove voci sembrano dar loro maggiore consistenza.

Purtroppo, però, il tweet dell'utente Raichu (@OneRaichu) che mostrava le incredibili velocità al di sopra dei 2,5 GHz (rispetto ai 2,25 ufficiali) della Radeon RX 6800 XT è stato rimosso.

Inoltre, lo screenshot, seppur ampiamente censurato, indicava consumi energetici al di sotto delle specifiche ufficiali della scheda, ovvero 300 W.

6800XT is very well.It can OC to 2.5+Ghz and perf close to 3090...November 12, 2020

Dunque, queste velocità di clock si avvicinano parecchio alle prestazioni della Nvidia RTX 3090: si apre lo scenario in cui AMD potrebbe davvero superare Nvidia in alcuni giochi AAA, come visto in occasione dell'evento di lancio ufficiale.

Inoltre, le possibili prestazioni in termini di mining della RTX 6800 XT erano già state indicate su Twitter dall'utente @Kopite7kimi come molto inferiori rispetto alle RTX 3080 e questa è un'ottima notizia per i gamer, dato che non ci saranno troppo rischi di sold out a causa dei miner di criptovalute.

AMD sta facendo il possibile per conquistare il trono quest'anno: resta da vedere se le sue schede si comporteranno bene anche nelle applicazioni reali, al di là dei benchmark divulgati nei leak.