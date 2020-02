AMD B550AM: nuove schede madri economiche per CPU Ryzen

I processori AMD Ryzen 3000 sono ormai in circolazione da diverso tempo, ma per qualche strano motivo siamo rimasti bloccati alle schede madri X570. Chiunque desiderasse una scheda madre più economica, è costretto a fare l'aggiornamento del BIOS di una scheda B450, ma la situazione potrebbe finalmente cambiare.

PCGamesN ha individuato le specifiche tecniche di una scheda madre B550A, che supporta il PCIe 4.0 e ha il VRM abbastanza robusto per l’overclock dei potenti chip Ryzen di terza generazione. Non potrete però rivolgervi al vostro rivenditore di componenti per PC di fiducia per acquistarla.

Sembra che queste schede madri siano state disponibili per diverso tempo per i produttori di PC OEM, come CyberPower PC, che hanno utilizzato il componente nelle loro build rinominandolo come proprio. Il canale YouTube di Gamers Nexus ha comprato un PC assemblato da CyberPower con una di queste schede madri installata e ne ha approfondito i dettagli.

Gamers Nexus ha scoperto che la AsRock B550AM Gaming potrebbe essere solo una scheda B450 con il PCIe 4.0 abilitato, disabilitato da AMD a seguito del lancio di CPU come Ryzen 9 3900X per motivi di presunta instabilità. Non è una pratica insolita quando si tratta di componenti inviati agli OEM che assemblano PC da aming, ma è comunque deludente.

Per quanto deludente, speriamo che queste schede madri arrivino effettivamente sugli scaffali dei negozi. Anche se il modello in questione non è recente, sarebbe comunque apprezzata la possibilità di acquistare una scheda madre economica che non richiede necessariamente un aggiornamento del BIOS per installare un processore AMD Ryzen di terza generazione. Dopotutto, una scheda del genere dovrebbe già essere disponibile.