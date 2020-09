AMD Big Navi è pronta per sfidare Nvidia RTX 3080 il 28 ottobre

Un’attesa lunga tutto l’anno ha finalmente portato AMD al lancio delle CPU desktop ZEN 3 e delle schede video RDNA2, che dovrebbero permettere l’azienda di Sunnyvale di accedere a pieno titolo al gaming 4K. AMD ha twittato ieri una nota in cui si conferma l’uscita delle sue novità. I processori saranno presentati l’8 ottobre 2020, mentre per le BIG NAVY sarà necessario attendere fino quasi ad Halloween. La data di presentazione sarà infatti il 28 ottobre 2020, solo un paio di settimane prima del lancio del 10 novembre 2020 di Xbox Series X, anch’essa fornita della nuova generazione di grafica AMD.

Il CEO di AMD Lisa Su ha anche twittato un rendering in anteprima che mostra un'animazione di un processore desktop, dichiarando la data di uscita per l'8 ottobre. Non sappiamo molto su cosa aspettarci da questi processori, ma sappiamo che saranno le prime CPU desktop disponibili in commercio realizzate sull'architettura AMD Zen 3, pertanto abbiamo motivo di credere che le novità saranno piuttosto sostanziose.

Abbiamo anche ricevuto un breve video che presenta le GPU Radeon RDNA 2, anche se praticamente non fa vedere nulla di concreto. Supponiamo in ogni caso, che questo fosse ciò di cui parlava il tweet di Frank Azor, Chief Architect della sezione Gaming Solutions di AMD. La cosa che importante però è ora sappiamo finalmente che le schede grafiche e i processori AMD arriveranno prima della fine dell’anno.

La grafica AMD RDNA 2 sarà particolarmente interessante, in quanto viene presentata dopo il sonoro debutto delle schede GeForce "Ampere", che Nvidia ha decantato come rivoluzionarie. Non vediamo l’ora di provarle una contro l’altra per sapere quale delle due tecnologie metterà in commercio le migliori schede video: ce lo meritiamo dopo un’attesa così lunga e chiacchierata.