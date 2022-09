Amazon presenta il nuovo tablet Fire HD 8

Amazon ha da poco annunciato il suo nuovo tablet Fire HD 8 (opens in new tab), già disponibile per il preordine (opens in new tab) sul sito del produttore. Il nuovo modello è più sottile, leggero e incrementa le prestazioni del 30% rispetto la generazione passata.

(Image credit: Amazon)

Specifiche

Fire HD 8 fa uso di un nuovo processore da 6 core più veloce, pensato per le attività in multi-tasking e l'utilizzo di funzionalità avanzate, come Picture-in-picture, la condivisione dello schermo e altre operazioni che richiedono delle risorse hardware.

Il display da 8 pollici è protetto da un vetro realizzato in alluminiosilicato rinforzato, il quale, secondo l'azienda, è due volte più resistente di iPad. Il tablet è pensato per l'intrattenimento e supporta la riproduzione di contenuti HD in Dolby Atmos, oltre a Miracast, per condividere la schermata con la propria smart TV o dispositivo Fire TV.

Come per tutti i dispositivi Amazon, con Fire HD 8 è possibile usufruire dei migliori servizi streaming, come Prime Video, Amazon Music o Amazon Originals. Amazon Prime Photos consente inoltre di utilizzare un servizio cloud gratuito, per salvare illimitatamente le proprie immagini ad alta risoluzione. È anche possibile disporre di uno spazio di 5GB, per il caricamento dei video.

L'autonomia del dispositivo raggiunge un massimo di 13 ore per la maggior parte delle attività, come la navigazione sul web, l'ascolto della musica, la fruizione di video e molto altro. Fire HD 8 si ricarica completamente in 5 ore, attraverso il cavo USB e il caricabatterie da 5W inclusi nella confezione.

Il tablet offre infine un'archiviazione integrata da 32 o 64GB, espandibile tramite microSD fino a 1TB.

Disponibilità e prezzo

Amazon Fire HD 8 è preordinabile (opens in new tab) nella tonalità di colore nera, a un prezzo di partenza di 114,99€. È anche possibile acquistare delle custodie colorate, nei colori Nero, Blu, Grigio e Rosa al costo di 39,99€.