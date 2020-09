Amazon Music HD arriva anche in Italia con una prova gratuita di tre mesi

A un anno dal lancio sul mercato statunitense, Amazon Music HD arriva in questi giorni anche in Italia. Il nuovo servizio è in grado di offrire musica di qualità lossless sia nello standard HD che Ultra HD.

L'azienda ha annunciato che, al momento, sono disponibili oltre 60 milioni di canzoni con «la massima qualità audio in streaming disponibile». I brani sono in formato audio FLAC a 24bit/192kHz massimi, uno standard che è in grado di garantire una definizione di gran lunga superiore rispetto agli MP3 e che, per questo, sono solitamente di grandi dimensioni.

La maggior parte dei brani è disponibile in audio HD con uno streaming fino a 850 kbps, oltre il doppio rispetto ai servizi non HD che si fermano ai 320 kbps.

Sui brani Ultra HD il bitrate massimo raggiunge i 3730 kbps. La resa audio della libreria lossless di Amazon Music HD può andare oltre la qualità CD pari a 16 bit e 44.1 kHz.

Audio HD solo su dispositivi supportati

Un fattore importante da tenere in considerazione è che il dispositivo su cui intendete ascoltare eventualmente la musica in HD deve supportare questo standard audio. Questo vale sia per i computer che gli smartphone.

Se avete un modello prodotto negli ultimi cinque anni dovreste riuscire tranquillamente a poter riprodurre brani 24bit/48kHz, rispetto alla qualità massima del servizio di 24bit/192 kHz. Al di là di quelle che sono le caratteristiche tecniche, vale la pena sottolineare che Android limita sempre la riproduzione a 48 kHz.

Per raggiungere il livello massimo in Ultra HD, l'utilizzo di un PC sembra dunque consigliato insieme a un DAC (Digital to Analog Conversion) che è in grado di garantire un sample rate più elevato.

La compatibilità con i codec HD riguarda anche i dispositivi di ascolto e per questo vi consigliamo di dare un'occhiata alla nostra guida alle migliori cuffie del 2020.

Tra le altre caratteristiche di Amazon Music HD c'è inoltre il supporto ai file locali che permette di ascoltare brani musicali non presenti in catalogo ma salvati sul vostro telefono. Inoltre un migliaio di brani sono disponibili in audio 3D sui dispositivi che supportano i codec Dolby Atmos and Sony 360 Reality Audio.