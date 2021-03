Amazon Luna in prova

Come tanti altri progetti, Amazon ha lentamente sviluppato il proprio servizio di cloud gaming, Amazon Luna. Quest’ultimo è stato annunciato lo scorso anno e, da allora, è stato sviluppato in sordina, senza grossi proclami.

La situazione è cambiata questa settimana quando la società ha affermato che avrebbe reso disponibile la beta ai proprietari di Amazon Fire TV Cube e Amazon Fire TV Stick ; prima dell’annuncio, Luna era disponibile solo ai tester. Quindi, ora che la prova limitata è terminata e il servizio è aperto a tutti, abbiamo deciso di pagare $ 5,99 (abbonamento mensile, i prezzi in euro non sono stati ancora comunicati) e testare Amazon Luna.

Amazon Luna: quanto costa e tipi di abbonamento

Indipendentemente dal fatto che abbiate un account Amazon Prime, potete abbonarvi ad Amazon Luna. Per 5,99 $ al mese è possibile acquistare l’abbonamento Luna+ che offre una libreria con poco più di 20 titoli, riproduzione in streaming a 1080p e 60 fps (presto anche in 4K) e l’accesso da due dispositivi.

Come su Netflix , non ci sono limiti di tempo per giocare, né tanto meno tempi di download; si può passare da un titolo all'altro in una singola sessione e, come per Xbox Game Pass , la libreria sarà costantemente ampliata.

Luna+ è il pacchetto di base e i giochi sono, beh, per lo più vecchi: il servizio offre una collezione di classici rimasterizzati e titoli indie; tuttavia, ci sono anche titoli AAA come Control, Metro Exodus, Resident Evil 7 Biohazard, Two Point Hospital e Sonic Mania.

Per fortuna, è disponibile anche l’abbonamento Ubisoft+, che include anche i titoli AAA della software house francese come Assassin’s Creed Valhalla , Immortals Fenyx Rising e Far Cry 6; costa 15 $ al mese.

Amazon ha anche introdotto un controller Amazon Luna dedicato (non incluso in alcun abbonamento) che costa 49,99 $; sebbene sia un po' costoso per quello che è essenzialmente un gamepad Xbox One, il Luna Controller può connettersi direttamente alla rete wireless, il che riduce notevolmente l’input lag, un fattore fondamentale per un’esperienza appagante.

(Image credit: Amazon)

Configurazione di Amazon Luna: è difficile?

La configurazione di Amazon Luna non è molto difficile: è sufficiente scaricare l'app su Amazon Fire TV o Fire Cube (cercate Amazon Luna o, se avete un invito, recatevi alla pagina Amazon Luna del vostro browser).

Per connettere un controller di terze parti, dovrete aprire le impostazioni e accedere alla sezione Bluetooth; se invece opterete per un Amazon Luna Controller, scaricate l'app e seguite le indicazioni. Dopo aver configurato il controller e aver effettuato l'accesso all’account, siete pronti per giocare.

Amazon Luna: prestazioni

Questa è la domanda da un milione di dollari e, finora, la risposta è... discreta; sebbene non sia più in accesso anticipato, Amazon Luna è ancora un work-in-progress.

Durante i test, abbiamo provato almeno un quarto dei giochi e, nel complesso, siamo lieti di affermare che, a meno che non si tratti di un titolo frenetico (tipo sparatutto), l’esperienza è soddisfacente. I platform 2D, i titoli di strategia in tempo reale e persino i giochi di combattimento sono stati riprodotti al meglio. Solo due IP erano quasi ingiocabili: Yooka-Laylee e Star Wars Pinball. Il primo è un platform 3D degli ex sviluppatori di Rare che, in tanti modi, è il successore spirituale di Banjo-Kazooie. Il problema di quest’ultimo era l’inquadratura, un difetto presente anche nelle versioni console, che diventava ancor più fastidioso a causa della latenza; ha reso il titolo un po' instabile, non al punto da essere ingiocabile, ma abbastanza da rendere l'esperienza piuttosto sgradevole.

La prestazione peggiore si è verificata su Star Wars Pinball: c’era un ritardo di una frazione di secondo tra la pressione del grilletto destro e l’attivazione del flipper destro, sufficiente per farci perdere colpi cruciali e di conseguenza le palline. Non tutti i giochi richiedono un tale tempismo, ma per quelli che richiedono una bassa latenza, Amazon Luna fa ancora fatica.

La buona notizia è che abbiamo riscontrato tali inconvenienti solo con due dei tanti giochi che abbiamo testato: Castlevania Collection, Lumines Remastered, Redout, Two Point Hospital, BlazBlue Cross Tag Battle e altri hanno funzionato perfettamente.

Certo, il corretto funzionamento di giochi di 10, 20 o anche 30 anni fa non è un gran risultato, ma Amazon Luna è ancora un work-in-progress.

(Image credit: Amazon)

Amazon Luna vs Google Stadia: qual è il migliore?

Dopo aver testato Amazon Luna e Google Stadia, possiamo affermare che, per ora, non c'è una grande differenza: l’esperienza offerta dalle due è paragonabile a quella di una console, seppur con qualche eccezione. Sia Amazon che Google hanno introdotto controller proprietari che riducono al minimo la latenza ed entrambi sono supportati nei propri browser e rispettivi dispositivi di streaming.

La grande differenza tra Google Stadia e Amazon Luna risiede nel catalogo dei giochi e nel costo dell’abbonamento.

Al momento, Amazon Luna offre per lo più giochi indie o grandi successi di alcuni anni fa. Detto questo, il pacchetto base (Luna+) costa pochi dollari al mese e c’è anche la possibilità di iscriversi al canale Ubisoft+ (con i titoli AAA dell’azienda francese). Google Stadia, d'altra parte, può richiedere il pagamento di giochi a titolo definitivo che spesso costano tanto quanto le controparti per PC o console; detto questo, la libreria di questo servizio è molto più ampia, al momento. Con un abbonamento a Stadia Pro (10 euro al mese) si può giocare in 4K/HDR a 60 fps e audio surround 5.1, e si ha diritto a sconti su molti titoli dello Stadia Store.

Google Stadia è il servizio migliore, per ora. La situazione potrebbe cambiare se Amazon ampliasse il catalogo di Luna+ e se collaborasse con altre software house, per offrire ulteriori abbonamenti a tema come Ubisoft+. A oggi, Google Stadia è il punto di riferimento del settore (nonostante la class action da poco avviata).

(Image credit: Amazon)

Amazon Luna, ne vale la pena?

Dopo aver testato il servizio (e averlo confrontato con la concorrenza), non consigliamo Amazon Luna; dopotutto è pur sempre una beta, occorreranno mesi prima che sia davvero competitivo.

Detto questo, l’abbonamento Luna+ non costa molto e può essere disdetto in qualsiasi momento, per cui potrebbe valere la pena dargli un’occhiata.

I servizi di cloud gaming sono ideali per i consumatori che non vogliono aggiornare i propri PC o acquistare le nuove console, PS5 e Xbox Series X , e hanno una connessione in fibra ottica.

Pubblicheremo la recensione di Amazon Luna a seguito del lancio completo; per ora, rimane un'altra arma nell'arsenale del colosso dell’e-commerce nella sua “guerra” a Apple e Google.