Age of Empires 2 arriva su Cloud: ritorna un classico intramontabile

Un nuovo trailer della versione giocabile con controller di Age of Empires 2: Definitive Edition, è stato pubblicato in vista dell'arrivo di questa pietra miliare dei giochi strategici in tempo reale su Xbox e Game Pass il 31 gennaio 2023.

La versione cloud e Xbox di Age of Empires 2: Definitive Edition non solo contiene tutte le aggiunte e novità contenute nella remaster, ma introduce dei controlli appositamente ottimizzati per i gamepad. Ciò significa che il titolo sarà comodamente giocabile su Xbox Series X e Series S o Xbox One.

Finalmente, anche un genere fino ad ora riservato al PC approda su console.

Age of Empires 2 è un RTS (strategico in tempo reale) classico nel vero senso della parola. Si assume il ruolo di una delle fazioni storiche del gioco e si combatte su campi di battaglia isometrici (visuale dall’alto). I giocatori costruiscono edifici e difese, sviluppando e comandando eserciti sempre più vasti e complessi, ognuno dotato delle proprie peculiarità.

L’edizione definitiva di Age of Empires 2 migliora notevolmente l’esperienza di gioco, grazie ad una colonna sonora completamente rimasterizzata e nuove opzioni di risoluzione (tra cui il 4K).

L'espansione Last Khans (inclusa) permette di giocare quattro nuove civiltà: i Cumani, i Tartari, i Bulgari e i Lituani, con tre nuove campagne per Tatari, Cumani e Bulgari. Inoltre, la versione Game Pass include anche tutte le espansioni rilasciate dal lancio dell'edizione definitiva: Dawn of the Dukes, Lords of the West e Dynasties of India. Come nel caso di The Last Khans, ciascuna di queste espansioni include nuove civiltà e campagne da giocare in single player.