Acer Aspire Vero, il notebook amico dell'ambiente

Acer ha presentato Aspire Vero, il primo notebook concepito nel contesto di Earthion, la piattaforma di produzione ecosostenibile con la quale l'azienda intende raggiungere il 100% di energia rinnovabile entro il 2035.

Sia la scocca che i tasti del nuovo Aspire Vero sono realizzati in plastica riciclata post-consumo (PCR), mentre il packaging è composto da carta riciclata all’80- 85%. Al contempo, tutti gli involucri che proteggono gli elementi presenti nella confezione sono in plastica riciclata industriale al 100%. Il notebook non contiene alcuna traccia di vernice sul telaio per ridurre al massimo l'impatto ambientale

Aspire Vero ha un design pulito ed è caratterizzato da una colorazione grigio vulcano con accenti di giallo. Per sottolineare il carattere ecologico di Vero, Acer ha capovolto i font dei tasti R ed E evidenziandoli in giallo in riferimento ai tre "RE", che in inglese stanno per: reduce, reuse and recycle (ridurre, riutilizzare e riciclare).

Tra la note positive c'è senza dubbio il sistema di assemblaggio con viteria standard che, discostandosi dalla tradizione Acer, è facilmente accessibile e permette uno smontaggio semplice e intuitivo.

Immagine 1 di 3 (Image credit: Acer) Immagine 2 di 3 (Image credit: Acer) Immagine 3 di 3 (Image credit: Acer) Acer Aspire Vero Acer Aspire Vero

Oltre essere amico dell'ambiente, Acer Aspire Vero garantisce dispone di tutta la potenza necessaria per un uso giornaliero grazie ai processori Intel Core di undicesima generazione e alla scheda grafica Intel Iris XE affiancati da un SSD M2.1 fino a 1TB.

Per la connettività sono presenti una porta USB Type-C, due porte USB 3.2 e una porta HDMI 2.0 per l'uscita video. A bordo troviamo anche il modulo Intel Wifi 6 (Gig +), ideale per connettersi velocemente alle reti wireless.

Aspire Vero è ideale per videoconferenze e creazione di contenuti grazie a un sistema AI che elimina i rumori di fondo e aumenta notevolmente la qualità dell'audio in uscita.

L'adesione di Acer al programma RE100 per il passaggio alle energie rinnovabili conferma l'attenzione del brand sul tema ambientale e apre la strada a un nuovo modo di vedere la produzione in ambito informatico.