Come installare e configurare PS5 e PS5 Digital Edition

Se siete riusciti a mettere le mani sulla nuovissima PS5 o PS5 Digital Edition, allora vorrete sapere come configurare la vostra nuova console PlayStation per il primo avvio.

Per fortuna, si tratta di un procedimento piuttosto semplice. Non è possibile configurare la PlayStation 5 utilizzando un'app, come avviene per Xbox Series X, ma bastano davvero pochi minuti per iniziare a giocare ai vostri titoli preferiti. Potrete anche installare app o giochi nel corso della procedura di installazione.

Pronti per tuffarvi nel mondo PlayStation di nuova generazione? Continuate la lettura di questo articolo per scoprire come configurare la vostra PS5 o PS5 Digital Edition.

Installazione della base di PS5

È possibile posizionare la vostra PS5 sia orizzontalmente che verticalmente ma, prima di tutto, è necessario installare l’apposita base di supporto. La PS5 potrebbe essere in grado di stare in piedi o sdraiata “autonomamente”, ma la console risulterebbe instabile senza l’utilizzo dello stand. Dopotutto, siamo sicuri che l’ultima cosa che volete è che la vostra nuova PlayStation cada, magari riportando dei danni.

L’installazione dello stand di PS5 può essere un po' noiosa, ma è abbastanza semplice. Innanzitutto, estraete il supporto (la base di plastica nera e circolare) dalla scatola. Ruotate la parte superiore e inferiore del supporto in direzioni opposte fino all’udire un clic. Ora dovrebbe essere visibile un piccolo alloggiamento con all’interno una vite. Togliete la vite e mettetela da parte (possibilmente senza perderla).

Posizionate la PS5 su una superficie piana, in modo che il lato posteriore della console punti verso l'alto. Quindi, rimuovete il piccolo tappo di plastica presente sul fondo della console. La sua rimozione non dovrebbe essere particolarmente complicata. Potete anche aiutarvi con qualcosa di sottile se le vostre unghie non dovessero bastare. Inserite il tappo nel foro della base da cui avete precedentemente estratto la vite.

È arrivato il momento di agganciare la base alla vostra PS5. Se state posizionando la console in verticale, dovrete sfruttare i binari che si trovano appena al di sotto della porta di alimentazione sul retro. Assicuratevi di posizionare la base in modo che i due fori (quello presente sullo stand e quello sul fondo della PS5) combacino.

Invece, se avete intenzione di posizionare la vostra console in orizzontale, ruotate la base finché la parte in plastica rialzata non si trovi leggermente a destra del gancio. Quindi, allineate il supporto con l'area contrassegnata sulla scocca, con i ganci che vanno inseriti nell’area che mostra i simboli PlayStation, situati su quello che sarebbe il lato posteriore sinistro della console se questa fosse in posizione verticale.

Una volta che il supporto è perfettamente allineato, inserite la vite nella base e fissatela saldamente: potete anche utilizzare un cacciavite a testa piatta o una moneta se non avete altro a disposizione.

Per ogni dubbio in merito, vi consigliamo di dare un’occhiata alla Guida rapida di PS5, inclusa nella confezione, che vi mostrerà i vari passaggi attraverso delle pratiche illustrazioni.

Collegamento della console

Il passo successivo da compiere per preparare la vostra nuova PlayStation al suo primo avvio consiste nel collegamento dei cavi. Per prima cosa, selezionate accuratamente il punto della vostra casa in cui volete posizionare la vostra PS5: assicuratevi che ci sia il giusto spazio per consentire un buon passaggio di aria e una presa di corrente o una prolunga nelle vicinanze.

Dopodiché, estraete il cavo di alimentazione dalla scatola di PS5 e collegatelo all’apposita porta presente sul retro della console e all’alimentatore. Ora è il turno dell’uscita video: utilizzate il cavo HDMI fornito in dotazione con PS5 o PS5 Digital Edition per collegare la console alla TV. Ci auspichiamo che la vostra TV disponga di una porta HDMI sul pannello posteriore. In ogni caso, la porta HDMI di PS5 si trova accanto a quella di alimentazione.

Vale la pena notare che, per garantire la visualizzazione di un’immagine in risoluzione 4K a 120 Hz con PS5 e PS5 Digital Edition, è necessario utilizzare il cavo HDMI fornito con la console (o un altro cavo HDMI 2.1) e collegarlo a una porta del vostro schermo compatibile con lo standard HDMI 2.1.

I televisori con qualche anno sulle spalle potrebbero non essere compatibili con HDMI 2.1, ma tutte le TV 4K supportano la tecnologia HDMI 2.0, che vi consente di ottenere immagini in 4K con una frequenza pari a 30 Hz. Il cavo HDMI incluso nella confezione funziona sia con una normale porta HDMI 2.0 che con una HDMI 2.1, quindi potete utilizzarlo in entrambi i modi per ottenere la risoluzione 4K sul vostro schermo.

In caso di utilizzo di un cavo HDMI 2.0, non sarete in grado di visualizzare immagini con risoluzione 4K a 120 Hz, neanche inserendolo in una porta HDMI 2.1. Inoltre, assicuratevi di avere un display a 120 Hz, poiché alcuni televisori raggiungono un massimo di 50-60 Hz. Infine, avete bisogno ovviamente di una TV 4K.

Selezionate la giusta sorgente HDMI (a cui avete collegato la PS5) per visualizzare i contenuti sullo schermo. Di solito, bisogna premere il pulsante “source” sul telecomando.

Se state utilizzando una connessione Internet cablata, collegate la PS5 al router tramite un cavo Ethernet, assicurandovi che sia abbastanza lungo da coprire la distanza tra i due dispositivi.

Ora siete pronti per avviare la vostra nuova PS5: premete il pulsante di accensione situato sulla parte anteriore della console. Se tutto è stato eseguito correttamente, l'indicatore di alimentazione lampeggerà in blu per poi diventare bianco. In caso contrario, ricontrollate i passaggi precedenti e assicuratevi di non aver saltato qualcosa.

Collegamento del controller

Per iniziare, dovrete collegare il vostro controller DualSense PS5 alla console utilizzando il cavo USB incluso nella confezione.

Collegate l'estremità più grande del cavo a una delle porte USB presenti sulla console e quella più sottile nella parte superiore del controller. Quindi tenete premuto il pulsante PlayStation sul controller fino all’accensione di un indicatore luminoso.

Configurazione della PS5

Giunti a questo punto, seguite le istruzioni sullo schermo per portare a termine la configurazione della vostra PS5 o PS5 Digital Edition. Potete personalizzare le impostazioni, associare la console al vostro ID PSN e persino ottenere vantaggi sul download di alcuni giochi e app per PS5.

Dopo aver completato la procedura di configurazione iniziale e modificato le varie impostazioni personalizzate, visualizzerete la schermata "Benvenuto su PlayStation 5". Non resta che augurarvi buon divertimento: siete finalmente pronti per immergervi nella nuova esperienza next-gen di PlayStation.