Amazon: l'obiettivo è portare un Echo Show in ogni casa con Alexa Plus

Quasi tutto il tempo dell’evento “Devices and Services” di Amazon del 26 febbraio 2025 è stato dedicato ad Alexa Plus. È l’aggiornamento che molti aspettavano, rendendo Alexa più naturale, molto più intelligente e potenzialmente ancora più utile.

Eppure, al centro di tutte le dimostrazioni – comprese quelle guidate dal responsabile Devices Panos Panay – c’era un solo dispositivo: l’Echo Show 21. È il più grande smart display di Amazon e la più ampia interfaccia touchscreen per Alexa, supportando al lancio una nuova interfaccia utente dedicata ad Alexa Plus.

Entrambe queste caratteristiche hanno probabilmente reso più semplice mostrare le nuove funzionalità di Alexa a un vasto pubblico sul palco e nelle demo, ma evidenziano anche le ambizioni di Amazon. Con Alexa Plus, si può conversare in modo più fluido, interrompendola quando serve, proprio come con una persona, senza dover ripetere la wake word.

Ma è anche un’esperienza pensata per il tocco – ora più che mai. Se chiedete ad Alexa di chiamare un Uber o un altro servizio di ride-sharing per un amico dall’aeroporto di Newark, New Jersey, a un ufficio a New York City, Alexa leggerà la prima opzione disponibile. Tuttavia, potrete anche selezionare manualmente il livello di corsa più adatto alle vostre esigenze, rendendo l’interazione più veloce.

Lo stesso vale per chiedere ad Alexa se qualcuno ha già portato a spasso il cane: può mostrare tutti gli ultimi avvisi video di Ring in cui appare un cane. Invece di attendere che Alexa scorra automaticamente i video, potrete scorrere con un dito lungo la parte inferiore dello schermo. Per quanto sia avanzata la nuova esperienza vocale con Alexa, l’interfaccia è stata progettata per essere usata con il tocco.

Inoltre, Amazon offrirà un accesso prioritario ad Alexa Plus – almeno nella fase iniziale del lancio – ai possessori di Echo Show 8, 10, 15 o 21. Per accedere al servizio, bisognerà trovarsi negli Stati Uniti ed essere membri Prime o pagare un abbonamento di 19,99 dollari al mese.

La componente visiva dell’esperienza Alexa è più importante che mai. Non si tratta solo di visualizzare le previsioni meteo o un’animazione divertente quando si chiede una battuta. L’Echo Show non è più solo un dispositivo per lo streaming di serie e film su Prime Video. Oltre alla conversazione con Alexa, Amazon vuole che interagiate con Alexa Plus attraverso il tocco.

È quasi una nuova modalità d’uso, e probabilmente Amazon la considera essenziale per rendere Echo Show un elemento imprescindibile in casa. Personalmente, trovo già l’Echo Show molto utile: è uno schermo multifunzione che può persino ridurre l’uso dello smartphone. Con Echo Show 21 e Alexa Plus, potrete chiedere aiuto per ordinare la spesa, prenotare una cena o acquistare biglietti per un concerto, combinando interazioni vocali e tattili per un’esperienza più naturale e fluida.

(Image credit: Future/Jacob Krol)

E anche se avete un Echo Show solo in cucina o montato su una parete nel corridoio, può sempre essere il dispositivo centrale per le vostre richieste. Supponiamo che vogliate acquistare i biglietti per il tour europeo di Bruce Springsteen o per Sabrina Carpenter – perché, diciamolo, tutti vogliamo ascoltare Busy Woman dal vivo. Potete iniziare chiedendo ad Alexa Plus su un Echo Dot di trovare i biglietti, ma invece di ascoltare un lungo elenco di opzioni, potete dire: “Mostrameli sul mio Echo Show (o sul Kitchen Echo, se è lì)”, e da lì scorrere tra le varie opzioni visualizzando le diverse posizioni dei posti. Questo potrebbe rivelarsi davvero utile, oltre a sfruttare i vantaggi di uno schermo più grande.

Fa parte della strategia più ampia di Amazon: portare un Echo con schermo in ogni casa. Personalmente, sono favorevole, soprattutto dopo aver visto quanto sia pratica l’esperienza di ordinare la spesa su Amazon Fresh e lasciare che Alexa Plus gestisca parte del lavoro. È fantastico, ma lo è anche la possibilità di avere promemoria più intelligenti e di usare l’Echo Show come TV, calendario condiviso e molto altro ancora.

Si tratta di una strategia che segue il modello di altri brand. Samsung è l’esempio più evidente, dato che punta su un approccio in cui gli schermi sono ovunque, dalla TV al frigorifero, fino ai fornelli e agli elettrodomestici. Samsung probabilmente non produrrà un display smart, ma Apple, d’altro canto, sembra pronta a entrare in questo settore con un dispositivo che potrebbe rappresentare una grande svolta per il suo ecosistema Home, che finora ha avuto qualche difficoltà a imporsi.

(Image credit: Future/Jacob Krol)

Amazon ha un’opportunità unica per riuscire a portare uno schermo nella maggior parte delle case dei suoi utenti. Da tempo offre l’Echo Show in diverse dimensioni, con i modelli da 5 e 8 pollici tra i più accessibili, quindi è probabile che ne abbiate già uno. Alexa Plus potrebbe entusiasmarvi con un’integrazione AI che rende le interazioni più naturali e semplifica la gestione della smart home, comprese routine avanzate, il tutto in un dispositivo che non è uno smartphone.