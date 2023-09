Apple Watch Ultra 2 vs Apple Watch Ultra: confronto

Se volete il miglior smartwatch tra gli Apple Watch, con l'autonomia più lunga e il maggior numero di funzioni, la scelta giusta è l'Apple Watch Ultra. Ma nonostante sia il migliore, ormai ha un anno di vita e Apple ha appena annunciato l'Apple Watch Ultra 2.

In concomitanza con il lancio di iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max, Apple ha presentato anche i nuovi Apple Watch 9 e Apple Watch Ultra 2.

L'Apple Watch Ultra 2 è dotato del nuovo nuovo chip S9 SiP, di un chip U2 a banda ultra-larga aggiornato e della nuovissima funzione Doppio tap. Il display da 49 mm dell'Apple Watch Ultra 2 raggiunge i 3.000 nit, rendendolo ancora più luminoso per l'uso fuori casa alla luce diretta del sole.

L'Apple Watch Ultra dello scorso anno ha apportato una serie di aggiornamenti all'Apple Watch: uno schermo più grande, una cornice in titanio, l'aggiunta del tasto Azione e, naturalmente, una maggiore durata della batteria. Entrambe le versioni beneficeranno di watchOS 10, ma ci sono alcuni nuovi trucchi che si possono avere solo con l'ultima generazione.

Diamo dunque un'occhiata a come si confrontano tra loro Apple Watch Ultra 2 e Apple Watch Ultra di prima generazione per quanto riguarda specifiche, prezzo e funzionalità.

Apple Watch Ultra 2 vs Apple Watch Ultra: prezzo e uscita

Apple Watch Ultra 2 è senza dubbio la migliore esperienza di Apple Watch che si possa avere, e ha un prezzo congruo con la fascia alta a cui appartiene. A differenza di altri modelli di Apple Watch, l'Ultra 2 ha un'unica configurazione da 49 mm, GPS + Cellular, al prezzo di 909€.

Il prezzo per l'Italia è leggermente più basso rispetto allo scorso anno, infatti Apple Watch Ultra era uscito a settembre 2022 al prezzo di lancio di 1.009€. Non si tratta certo di dispositivi economici, ma c'è da dire che con l'arrivo della seconda generazione l'Apple Watch Ultra originale potrebbe diventare il protagonista di ribassi interessanti.

Apple Watch Ultra 2 vs Apple Watch Ultra: design e display

Il design generale dell'Apple Watch Ultra 2 non è radicalmente diverso da quello di Apple Watch Ultra. Dopo tutto, l'Ultra è stato il primo vero cambiamento del design dell'Apple Watch dal debutto del primissimo modello nel 2015. La nuova versione mantiene lo stesso aspetto robusto e durevole dell'Apple Watch Ultra dello scorso anno.

Mentre l'estetica dell'Apple Watch Ultra 2 è rimasta invariata rispetto alla versione dello scorso anno, Apple ha apportato alcune modifiche sul lato software. Grazie alla nuova architettura del display, Apple Watch Ultra 2 vanta ora una luminosità dello schermo di 3.000 nit, il 50% più luminoso del primo Apple Watch Ultra e, a quanto pare, il display più luminoso mai realizzato da Apple.

Apple ha anche introdotto un nuovo quadrante Modulare Ultra, esclusivo dell'Apple Watch Ultra 2, che utilizza il bordo esterno del display per mostrare ancora più informazioni. Tra queste, anche i dati in tempo reale come i secondi che passano, l'altitudine o la profondità durante le immersioni subacquee. Come il quadrante dell'Ultra originale, può essere impostato sulla modalità notturna che lo rende rosso e nero per una migliore visibilità al buio.

Apple Watch Ultra 2 è disponibile con tre diversi cinturini: Alpine Loop, Trail Loop e Cinturino Ocean nei colori Blu, Bianco e Arancione.

Apple Watch 9 vs Apple Watch 8: il confronto

(Image credit: Future / Matt Evans)

Apple Watch Ultra 2 vs Apple Watch Ultra: funzioni

Lo scorso anno Apple Watch Ultra ha introdotto diverse nuove caratteristiche che hanno contribuito a distinguerlo dall'Apple Watch 8 come robusto orologio per le avventure outdoor. La struttura in titanio e la luminosità di picco di 2.000 nit lo rendevano adatto a resistere agli urti e alle ammaccature delle attività all'aperto, pur rimanendo leggero e discreto.

Inoltre, offriva una lunghissima autonomia e la funzionalità aggiuntiva di un tasto Azione.

Tutti questi dettagli sono stati migliorati dalla seconda generazione: la novità più importante dell'Apple Watch Ultra 2 è il gesto del Doppio tap, che consente di toccare due volte la punta dell’indice e del pollice della mano su cui si indossa Apple Watch Ultra 2 per eseguire comodamente e velocemente molte delle azioni più comuni. È possibile rispondere e terminare le chiamate, aprire widget, controllare le impostazioni di allenamento e molto altro.

Questa funzione sfrutta il nuovo chip S9 dell'Apple Watch Ultra 2 e consente di interagire con l'orologio quando si ha una sola mano libera.

Il nuovo gesto è abilitato dal più veloce Neural Engine di Apple Watch Ultra 2, che elabora i dati dell'accelerometro, del giroscopio e del sensore cardiaco ottico con un nuovo algoritmo di apprendimento automatico. Apple afferma che l'algoritmo rileva e distingue i piccoli movimenti del polso e le variazioni del flusso sanguigno quando pollice e indice si toccano.

Sia l'Apple Watch Ultra di prima generazione che l'Ultra 2 sono dotati di un sensore per la temperatura, saturimetro, sensore ECG e cardiofrequenzimetro.

(Image credit: Future)

Apple Watch Ultra 2 vs Apple Watch Ultra: prestazioni

Nell'Apple Watch Ultra originale si trova un tris di chip che costituiscono il cuore pulsante del dispositivo: il SoC S8, il chip wireless W3 e il chip Apple U1.

Sono esattamente gli stessi che si trovano all'interno dell'Apple Watch 8, dell'Apple Watch SE (2022) e del vecchio Apple Watch 6.

Come Apple Watch Series 9, Apple Watch Ultra 2 è dotato di un nuovo chip S9 e del chip U2 di seconda generazione, che consentirà l'uso della funzione Precision Finding per la serie iPhone 15.

Apple Watch Ultra 2 dispone anche di un nuovo motore neurale a 4 core in grado di elaborare attività di apprendimento automatico a una velocità fino a due volte superiore rispetto all'Apple Watch Ultra originale. Quindi, che si tratti di scorrere tra più app o di installarne di nuove, ci aspettiamo che l'Apple Watch Ultra 2 sia molto più veloce e reattivo.

(Image credit: Future / Matt Evans)

Apple Watch Ultra 2 vs Apple Watch Ultra: batteria

Anche se la durata della batteria di Apple Watch Ultra dichiarata è di 36 ore - e può arrivare fino a 60 ore limitando le funzionalità - è comunque molto lontana da quella di alcuni concorrenti.

Apple Watch Ultra mantiene la stessa autonomia di 36 ore, ma Apple afferma che ora può essere portata a 72 ore utilizzando la modalità a basso consumo.

(Image credit: Apple)

Apple Watch Ultra 2 vs Apple Watch Ultra: quale scegliere?

Cercare di decidere tra Apple Watch Ultra e Apple Watch Ultra 2 è difficile. Sebbene la nuova generazione sia sicuramente meglio dell'originale, il suo arrivo significa che la prima generazione sarà sicuramente disponibile scontata presso i rivenditori.

In definitiva, se si desidera la migliore esperienza Apple Watch in assoluto, non si può sbagliare con l'Apple Watch Ultra o l'Apple Watch Ultra 2: entrambi sono smartwatch di fascia alta eccellenti.

Il punto di forza del nuovo Watch Ultra 2 è che, oltre a essere a prova di futuro grazie al nuovo chip S9, è dato dalla maggiore luminosità e dalla funzione Doppio tap. Dal momento che la nuova versione al lancio costa addirittura meno della prima, forse scegliere l'Apple Watch Ultra 2 è la strategia migliore, a meno che non si riesca a trovare la prima generazione a un prezzo veramente vantaggioso.