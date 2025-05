GTA 6 - Cinque cose che abbiamo scoperto dal nuovo trailer

Grand Theft Auto 6, uno dei giochi più attesi di sempre, è stato ufficialmente rinviato e arriverà il 26 maggio 2026. L'attesa sarà lunga, ma Rockstar Games ha deciso di compensarla pubblicando un nuovo trailer che offre un'anteprima estesa del gioco.

Nel video, della durata di circa due minuti e mezzo, si possono osservare nuovi scorci di Vice City, i primi dettagli sulla trama e l'introduzione di numerosi personaggi inediti. Il trailer è stato rilasciato insieme a un sito ufficiale aggiornato, ricco di nuove informazioni.

Ecco i cinque elementi principali che emergono da tutto il materiale pubblicato finora.

1. Ora conosciamo meglio i due protagonisti

(Image credit: Rockstar Games)

Abbiamo conosciuto Jason e Lucia fin dal primo annuncio nel 2023, ma ora Rockstar ha finalmente svelato i loro nomi completi: Jason Duval e Lucia Caminos.

Le descrizioni ufficiali approfondiscono la loro relazione e i rispettivi retroscena. Jason è cresciuto in mezzo a truffatori e criminali. Dopo un periodo nell’esercito, ha iniziato a lavorare per dei trafficanti nella zona delle Keys. Il suo obiettivo? Una vita tranquilla, anche se continua a ritrovarsi nei guai. L’incontro con Lucia potrebbe cambiare tutto, nel bene o nel male.

Lucia, invece, ha imparato a combattere fin da bambina grazie al padre. Dopo essere finita in prigione per proteggere la sua famiglia, è stata rilasciata per un colpo di fortuna. Adesso ha un obiettivo preciso: realizzare quel sogno di una vita migliore che sua madre coltivava sin dai tempi di Liberty City. È pronta a tutto per riuscirci.

2. I primi dettagli sulla trama sono stati svelati

(Image credit: Rockstar Games)

Rockstar ha finalmente pubblicato anche una breve sinossi ufficiale, che offre un’idea generale della trama alla base di Grand Theft Auto 6. Al centro della storia ci sono Jason e Lucia, protagonisti in stile Bonnie e Clyde, coinvolti in una cospirazione criminale che attraversa l’intero stato di Leonida.

Ricevi approfondimenti quotidiani, ispirazione e offerte nella tua casella di posta Iscriviti per ricevere ultime notizie, recensioni, opinioni, offerte tecnologiche e altro ancora. Contattami con notizie e offerte di altri marchi Future Ricevi email da noi per conto dei nostri partner o sponsor di fiducia

La descrizione recita: "Jason e Lucia hanno sempre saputo che il destino era contro di loro. Ma quando un colpo facile va storto, si ritrovano nel lato più oscuro del posto più soleggiato d’America, coinvolti in una cospirazione che si estende in tutto lo stato di Leonida — costretti a fare affidamento l’uno sull’altra più che mai, se vogliono uscirne vivi."

3. Vice City è ufficialmente tornata

(Image credit: Rockstar Games)

GTA 6 sarà ambientato a Vice City, l’iconica metropoli ispirata a Miami già apparsa nel capitolo del 2002 Grand Theft Auto: Vice City. Questa volta, però, sarà solo una parte dell’intero scenario di gioco, che comprenderà diverse nuove località all’interno dello stato immaginario di Leonida.

Oltre alla città principale, il nuovo trailer mostra alcune delle aree esplorabili più importanti. C’è Leonida Keys, l’arcipelago tropicale dove Jason lavora per i trafficanti locali, descritto come uno dei luoghi più belli e pericolosi degli Stati Uniti. Seguono i Grassrivers, una zona paludosa popolata da alligatori e criminali, e Port Gellhorn, una cittadina costiera decadente con motel economici, attrazioni abbandonate e centri commerciali vuoti.

Ambrosia rappresenta invece il lato industriale dello stato, dominata da una grande raffineria di zucchero e da una gang di motociclisti. Infine, il Mount Kalaga National Park è un vasto parco naturale al confine nord, ideale per caccia, pesca e fuoristrada, abitato da mistici isolati e complottisti che vogliono vivere lontano dagli occhi del governo.

4. Nuovi personaggi

(Image credit: Rockstar Games)

Oltre a offrire un nuovo sguardo su Jason e Lucia, il trailer ha introdotto una serie di personaggi secondari che giocheranno un ruolo importante nella storia di GTA 6. Rockstar ne ha evidenziati sette in particolare, tutti presenti nel nuovo filmato.

Cal Hampton è un amico di Jason e lavora con Brian. Preferisce restare a casa ad ascoltare le comunicazioni della Guardia Costiera, con una birra in mano e qualche scheda privata aperta nel browser. Il suo legame con Jason suggerisce che sarà una presenza ricorrente nel gioco.

Boobie Ike è una figura leggendaria a Vice City: dopo aver lasciato la strada, è riuscito a costruire un impero legittimo che comprende immobili, un night club e uno studio di registrazione. Collabora con Dre'Quan Priest, un giovane produttore musicale, con cui ha fondato l’etichetta Only Raw Records.

Bae-Luxe e Roxy, note anche come Real Dimez, sono due amiche d’infanzia che hanno trasformato la loro esperienza con piccoli crimini locali in una carriera musicale grazie al rap e a una forte presenza sui social. Hanno anche avuto un primo successo con il rapper DWNPLY.

Raul Bautista è un rapinatore di banche veterano, sempre alla ricerca di persone disposte a rischiare per ottenere grandi guadagni. Nel trailer appare insieme a Jason e Lucia durante un colpo, il che lascia intuire un ruolo centrale nella trama.

Infine, Brian Heder è un trafficante di droga attivo sin dai tempi d’oro del contrabbando nelle Keys. Gestisce ancora i suoi affari da un cantiere nautico insieme alla terza moglie, Lori. Concede a Jason l’uso gratuito di una delle sue proprietà, a patto che si occupi delle estorsioni locali e tenga compagnia a Lori.

5. Tutte le sequenze mostrate nel trailer sono state catturate su PlayStation 5

(Image credit: Rockstar Games)

Alla fine del trailer di GTA 6 è stato confermato che tutte le sequenze mostrate sono state catturate su una PlayStation 5 standard, non sulla versione Pro. Le immagini di gioco appaiono estremamente dettagliate, ma non sono stati forniti dettagli sul frame rate o sulle modalità grafiche disponibili. Il titolo è in sviluppo da circa sette anni e, secondo Bloomberg, Rockstar avrebbe deciso di posticipare l’uscita di un anno per evitare periodi di crunch lavorativo intenso. Con un altro anno a disposizione per l’ottimizzazione, ci si aspetta che la versione finale possa raggiungere un livello tecnico molto elevato.