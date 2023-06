iOS 17, ecco le 10 migliori novità in arrivo sul vostro iPhone

Com'era prevedibile, Apple ha illustrato molte nuove funzionalità in arrivo su iOS 17 durante la WWDC 2023. Di seguito trovate tutte le migliori novità del nuovo sistema operativo per iPhone.

Nuove schede di Contatto

Con iOS 16 era stata introdotta una nuova schermata di blocco molto più personalizzabile, e ora Apple ha esteso la stessa filosofia alle schede dei contatti su iOS 17.

Oltre a un'immagine che occupa tutto lo schermo, quando un contatto chiama verrà visualizzato anche il nome. Naturalmente, sarà possibile personalizzare l'estetica a proprio piacimento, scegliendo tra dimensioni, effetti, font, profondità, Memoji, stili e colori.

Oltre all'app Telefono, i Contact Posters saranno disponibili anche per le app per telefonare sviluppate da terzi.

Live Voicemail

L'iPhone originale aveva fatto colpo con la sua funzione Visual Voicemail, che permetteva di visualizzare sullo schermo tutti i messaggi in attesa e persino di ascoltarli e cancellarli, senza doverli per forza riprodurre in sequenza.

Con iOS 17 l'esperienza di gestione della segreteria telefonica si evolve ulteriormente: la segreteria telefonica in tempo reale mostra una trascrizione del messaggio che viene lasciato, consentendo di dare un'occhiata al contenuto del messaggio senza dover rispondere in quel momento o dando la possibilità di rispondere e parlare con il chiamante prima che finisca di lasciare il suo messaggio.

Messaggi su FaceTime

Questa è una piccola novità, ma ora FaceTime supporta i messaggi vocali e video, così quando l’utente chiama una persona che non è disponibile, può lasciare un messaggio da guardare o ascoltare in un secondo momento.

Messaggi

iOS 17 porterà un bel po' di nuove funzionalità all'app Messaggi, dai filtri di ricerca per navigare più facilmente nelle chat, fino alla condivisione della posizione in tempo reale

Gli sticker (e alcune altre funzioni) sono ora accessibili tramite un nuovo pulsante "+" accanto alla tastiera e sono ora disponibili una serie di nuovi adesivi che includono Memoji e disegni basati su emoji.

La funzione per ritagliare immagini introdotta in iOS 16 può essere utilizzata anche per creare sticker personalizzati, compresi gli sticker video.

Check In

Messaggi introduce anche Check In, un’importante funzione che permette di avvisare amici, amiche e parenti che si è giunti sani e salvi a destinazione.

Dopo aver avviato un Check In, la persona prescelta riceverà in automatico una notifica non appena l’utente arriva. Se l’utente non procede verso la destinazione prevista, il contatto riceverà temporaneamente utili informazioni, come la posizione precisa del dispositivo, il livello di carica della batteria e lo stato del servizio cellulare.

Tutte le informazioni condivise sono protette dalla crittografia end-to-end.

AirDrop

Con iOS 17 AirDrop riceverà un assortimento di nuovi strumenti, tra cui NameDrop, che consentirà di condividere facilmente i contatti semplicemente tenendo vicini due iPhone compatibili (o un iPhone e un Apple Watch). È inoltre possibile scegliere quali dettagli condividere nello specifico.

Anche i file multimediali sono supportati e, se si trasferiscono file multimediali di grandi dimensioni, non è più necessario rimanere nel raggio d'azione del telefono del mittente: il trasferimento può continuare finché si dispone di una connessione Internet attiva.

Correzione automatica

La tastiera dell'iPhone non ha sempre offerto la migliore esperienza di digitazione possibile, compresa la funzionalità di correzione automatica. iOS 17 introduce un nuovo modello di predizione delle parole più intelligente, con correzione automatica a livello di frase e miglioramenti per il modello linguistico utilizzato per la dettatura vocale.

Journal

La nuova app Journal è un altro sforzo di Apple per sostenere la salute mentale degli utenti.

Per aiutare il processo di scrittura del diario, l'app suggerirà cosa scrivere basandosi su elementi come la posizione, gli allenamenti svolti, le foto scattate e altro ancora. I suggerimenti possono provenire anche da app di terze parti, grazie alle API per gli sviluppatori.

Potrete contrassegnare voci particolarmente importanti, fare in modo che l'app vi invii regolarmente dei promemoria e, naturalmente, potrete chiudere il vostro diario al riparo da occhi indiscreti, mentre tutti i contenuti creati sono crittografati end-to-end ed elaborati solo sul dispositivo.

Standby

StandBy trasforma gli iPhone compatibili in display smart!

Utilizzando lo schermo always-on di iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max, e che si presume sarà presente su diversi modelli della serie iPhone 15, StandBy trasforma l'iPhone in un orologio (disponibile in diversi stili che si possono cambiare con un tocco), in una cornice per foto (facendo scorrere il dito lateralmente mentre si è in StandBy) e consente di impostare widget Smart Stack che cambiano dinamicamente in base a determinati fattori, come i prossimi appuntamenti in calendario.

Siri è disponibile in StandBy, c'è una modalità di visualizzazione in condizioni di scarsa illuminazione simile a quella dell'Apple Watch Ultra e il dispositivo ricorda anche la configurazione preferita quando viene collegato a un caricatore MagSafe compatibile.

Siri

Non dovrete più dire "Ehi, Siri" per chiamare l'assistente vocale. iOS 17 vi darà la possibilità di dire semplicemente "Siri" e, inoltre, sarete in grado di fare più domande senza dover ripetere l'omonima parola d'ordine.