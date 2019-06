Amazon Music Unlimited in offerta a 0,99€ per 4 mesi fino al 16 luglio

Amazon inizia a scaldare i muscoli in vista dei due giorni di offerte riservate ai clienti Prime che partiranno il prossimo 15 luglio. Oltre a presentare ogni giorno le Novità Prime Day 2019, cioè offerte speciali su determinati articoli, consente anche di provare per quattro mesi al prezzo simbolico di 0,99 centesimi i servizi di Amazon Music Unlimited.

Il servizio di streaming musicale di Amazon comprende ben 50 milioni di brani che possono essere ascoltati sempre senza stacchi pubblicitari, scaricati per quando non si ha a disposizione una connessione Internet e volendo anche riprodotti dall'assistente musicale Alexa.

Per provare il servizio non bisognerà però essere mai stati iscritti in precedenza ad Amazon Music Unlimited e nemmeno avere sottoscritto l'abbonamento di prova di 30 giorni che Amazon offre normalmente ai suoi iscritti. Alla fine dei 4 mesi il servizio si rinnoverà automaticamente al prezzo di 9,99€ al mese, ma sarà comunque possibile disattivare il rinnovo in qualsiasi momento.

Ci sono anche tre mesi di libri gratis

Se oltre alla musica vi piace anche leggere gli ebook sul Kindle (ma anche su altri dispositivi, compreso il PC) non potete perdervi l'altra offerta Amazon che in occasione del Prime Day regala ben tre mesi di abbonamento gratuito a Kindle Unlimited.

Per approfittare di queste offerte occorre essere abbonati Prime, ma nel caso non vogliate pagare i 36 euro dell'abbonamento annuale potrete sempre fare quello di prova della durata di 30 giorni che offre Amazon.

Con un abbonamento Amazon Prime avrete accesso ad Amazon Prime Video, con centinaia di film e serie TV, Prime Music, Audible e altri servizi. Per quanto riguarda il Prime Day 2019, noi di TechRadar siamo pronti a segnalarvi tutte le migliori offerte a mano a mano che l'evento si avvicina, per cui continuate a seguirci, vi aspettiamo!