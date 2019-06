Amazon Prime Day è il 15 e 16 luglio 2019

Amazon ha finalmente comunicato la data ufficiale per il Prime Day 2019. Gli sconti arriveranno alla mezzanotte 15 luglio e continueranno fino al 16 luglio 2019, per un totale di 48 ore. Amazon, per la prima volta, raddoppia la durata della sua storica giornata di sconti.

Come da tradizione, le offerte sono riservate agli utenti Amazon Prime, un abbonamento che per 4,99 euro al mese offre spedizioni gratuite su tutti gli acquisti a prescindere dal prezzo - mentre senza abbonamenti bisogna spendere almeno 19 euro. Inoltre si ha accesso ad Amazon Prime Video e Amazon Prime Music, ad alcuni libri Kindle gratuiti e allo spazio di archiviazione online.

Per l’Amazon Prime Day 2019 il colosso dell’ecommerce metterà in vendita migliaia di prodotti a prezzi ulteriormente ribassati. Un evento mondiale che, in pochi anni, è diventato il più importante per lo shopping mondiale - superando persino lo storico Black Friday.

Per chi non è cliente Amazon Prime

Ciliegina sulla torta, chi volesse approfittare degli sconti e non è abbonato ad Amazon Prime, è sufficiente visitare la pagina speciale del Prime Day e attivare gratuitamente un mese di abbonamento in prova.

Potrete fare acquisti durante il Prime Day e approfittare degli sconti, ed eventualmente disdire l’abbonamento prima che vi venga addebitato il pagamento del primo mese, successivo a quello gratuito. È un’occasione utilizzabile una sola volta, quindi un’occasione per provare il servizio e risparmiare sugli oggetti che volete o che vi servono.

(Image credit: Amazon)

Offerte lampo

Oltre alla durata maggiore, l’Amazon Prime Deals 2019 introduce, stando al comunicato di Amazon, nuove offerte sui marchi più importanti, con sconti ancora maggiori. “Data la natura di queste offerte, molte avranno quantità limitate e potrebbero esaurirsi rapidamente, quindi suggeriamo agli iscritti a Prime di tornare frequentemente per visualizzare le nuove offerte che saranno disponibili nel corso delle 48 ore. Restate sintonizzati, le Offerte WOW includeranno alcuni dei prodotti più interessanti dell'anno”, spiega il comunicato di Amazon.

Ci saranno poi vetrine speciali dedicate a alle piccole e medie imprese italiane. Chi lo vorrà, potrà decidere si sostenere le aziende del nostro paese comprando i prodotti delle categorie Amazon Made in Italy, Amazon Handmade, Amazon Launchpad.