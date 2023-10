Nvidia RTX 4070 Super sarà la pietra tombale della RTX 4080?

Nvidia sarebbe vicina al lancio della RTX 4070 Super, una GPU che andrebbe ad affiancare ai modelli esistenti, ovvero RTX 4070 e RTX 4070 Ti.

Come segnalato da VideoCardz, il noto leaker specializzato in hardware MEGAsizeGPU ha pubblicato un post su X (ex Twitter) nel quale teorizza che potrebbero - notare il condizionale - arrivare due nuove versioni della RTX 4070.

There might be two new cards in the future:4070 D6: The same spec as 4070 but shrinks to GDDR64070 super: based on AD103, has a 256bit bandwidth and 16G VramOctober 19, 2023 See more

Si vocifera che una delle due sarebbe semplicemente un piccolo aggiornamento dell'attuale RTX 4070 che utilizza semplicemente RAM GDDR6 anziché i più recenti moduli GDDR6X, probabilmente per abbattere i costi.

L'altra, più interessante, sarebbe una RTX 4070 Super che utilizzerebbe il chip AD103. Si tratta di un importante aggiornamento perché questa GPU è già presente sull'impopolare RTX 4080, mentre gli attuali modelli 4070 utilizzano il chip AD104.

Il passaggio al chip di fascia superiore consentirebbe a Nvidia di dotare questa RTX 4070 Super di un bus di memoria a 256 bit e, presumibilmente, di portare la RAM a 16 GB (da 12 GB).

Analisi: pronto il piano di pensionamento per la RTX 4080?

È chiaro che queste modifiche alle specifiche potrebbero rendere la RTX 4070 molto più interessante di quanto non lo sia già.. Forse è per questo che all'inizio della settimana abbiamo riportato un'altra indiscrezione secondo la quale Nvidia potrebbe proporre una RTX "4070 Ti Super". Forse, più che concentrarsi sulla nomenclatura, il leak voleva sottolineare come la nuova 4070 potenziata sarà effettivamente molto più di una semplice variante Ti.



Come abbiamo detto in precedenza la nomenclatura "Ti Super" sembra piuttosto improbabile, perché a nostro avviso confonderebbe troppo le acque. A nostro avviso sarebbe più sensato chiamarla RTX 4070 Super - del resto non sappiamo nemmeno con certezza se sarà superiore all'attuale 4070 Ti (ma di questo parleremo più avanti). Se Nvidia volesse chiarire che si tratta del modello 4070 di punta, basterebbe aggiungere la dicitura 16GB (RTX 4070 Super 16GB).



È bene sottolineare che anche se la RTX 4070 Super utilizza lo stesso chip AD103 della RTX 4080, probabilmente non sarà potente come quest'ultima. Nvidia dovrebbe perlomeno limitare la GPU riducendo il numero di CUDA core per evitare di cannibalizzare la RTX 4080, già notoriamente difficile da piazzare.



Se davvero Nvidia lanciasse una RTX 4070 Super con più VRAM e una memoria video più veloce, magari con qualche CUDA in più, segnerebbe la fine della RTX 4080. Dopotutto c'è già la RTX 4070 Ti a impensierire la RTX 4080...

(Image credit: Future / John Loeffler)

Detto questo c'è un particolare importante: non è detto che ci sarà un aumento in termini di CUDA core, il che significa che il passaggio all'AD103 potrebbe servire solo a facilitare l'introduzione di più memoria (cosa che non si può fare con l'attuale chip AD104).

Più avanti nel tweet, MEGAsizeGPU sostiene che questa RTX 4070 Super potrebbe essere dotata di core CUDA più potenti, ma che al momento le specifiche non sono ancora chiare e non è detto che sia più potente della RTX 4070 Ti.

Tuttavia, se Nvidia volesse mandare in pensione la RTX 4080 senza cancellarla, una RTX 4070 più potente come la Super suggerita sarebbe un modo ideale per farlo senza dare troppo nell'occhio. In questo modo la produzione di RTX 4080 si ridurrebbe al minimo senza dover effettivamente abbandonare la GPU.

Naturalmente stiamo speculando e non avremo certezze finché non avremo le specifiche ufficiali da Nvidia.

D'altro canto, vale la pena ricordare che l'altro aggiornamento di cui si parla, ovvero la RTX 4070 vanilla con VRAM di qualità inferiore (GDDR6), potrebbe essere un modello proposto da Nvidia a un prezzo interessante per rafforzare la sua offerta di fascia media con una GPU conveniente dalle buone prestazioni. Onestamente speriamo che le cose andranno esattamente così.