Nvidia potrebbe lanciare due (o tre) RTX 4000 Super nel 2024

A quanto pare Nvidia si prepara a lanciare delle versioni potenziate delle schede video RTX 4000 con arrivo previsto nel 2024.

Come riportato da Wccftech un noto leaker che risponde al nome di Hongxing2020 ha segnalato l'imminente rilascio di tre nuove varianti del Super delle RTX 4000, senza però fornire alcuna tempistica sul loro possibile arrivo.

10.18 update【super】I'm back4080 super 4070ti super4070 superdate TBD…October 18, 2023 See more

I presunti aggiornamenti previsti da Nvidia sono tre: RTX 4080 Super, RTX 4070 Super e, stando al leak, la RTX 4070 Ti Super.

Finora non si è mai vista una RTX "Ti Super", quindi siamo un po' scettici a riguardo.

Non sono stati forniti ulteriori dettagli e Hongxing2020 ha risposto alle inevitabili domande degli altri utenti X nel thread che è scaturito dal post. Quindi, per il momento, queste informazioni vanno lette con un certo scetticismo.

Analisi: Nvidia RTX 4070 Ti / Super / Max / Ultimate?

Nvidia sta davvero per lanciare tre nuove GPU RTX 4000 come sostengono i rumor? Non ne siamo del tutto convinti, ma in effetti è possibile. Se dovessimo scommettere punteremmo sull'arrivo di uno o due modelli piuttosto che di un trio, ma anche se fosse non avremmo nulla da lamentarci, anzi. Ovviamente non possiamo escludere nulla, ma possiamo dare un'occhiata alle voci che circolano altrove per fare un confronto.

L'aggiornamento della RTX 4080 è già stato oggetto di diverse speculazioni, quindi lo riteniamo tra i più papabili. In aggiunta, un altro leaker che risponde al nome di MEGAsizeGPU sostiene che sia in arrivo una variante RTX 4080 Ti, o Super (che utilizza il chip AD102, come già visto nella 4090) per l'inizio del 2024.

Si noti che nemmeno il leaker sa con esattezza se avrà il suffisso Ti o Super, e pensiamo che nessuno possa esserlo in questa fase. Riteniamo altamente improbabile che Nvidia decida di inserire entrambe le sigle, in quanto non è mai stato fatto prima e francamente creerebbe solo confusione.

Hongxing2020 è convinto che ci saranno due nuove versioni della RTX 4070, una Super e un'altra (Ultra, Max?), ipotesi che a nostro avviso non ha molto senso.

Se fosse davvero in arrivo una RTX 4070 potenziata con VRAM extra (come ipotizzato da RedGamingTech) questa potrebbe chiamarsi semplicemente RTX 4070 Ti 16GB per riprendere la nomenclatura utilizzata di recente da Nvidia con le RTX 3060.

In sostanza, pur non sapendo con precisione quali e quante GPU Nvidia usciranno nei prossimi mesi, siamo convinti che si tratterà delle versioni potenziate della RTX 4080 e della RTX 4070.