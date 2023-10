Nvidia RTX 4080 Ti: è lei la GPU di fascia alta che stavamo aspettando?

Nvidia potrebbe avere in cantiere una versione più veloce della GeForce RTX 4080 e, secondo alcune indiscrezioni, dovrebbe proporla ad un prezzo più accessibile rispetto alla RTX 3080 Ti della gamma Ampere.

Questa è l'ultima teoria di MEGAsizeGPU, uno dei leaker più prolifici in ambito hardware sul social X (ex Twitter):

There will be a 4080S(maybe Ti) in early 2024.Based on AD102, TGP below 450W, same price range as 4080October 7, 2023 See more

La scheda grafica in questione dovrebbe chiamarsi RTX 4080 Super, o forse RTX 4080 Ti, ma qualunque sia il nome si tratterà di una versione potenziata della RTX 4080 liscia.

A quanto pare, Nvidia sarebbe intenzionata a lanciarla all'inizio del 2024. La 4080 Ti o Super utilizzerà lo stesso chip della RTX 4090, ovvero l'AD102 (la RTX 4080 utilizza l'AD103), anche se in versione "depotenziata".

Si prevedono consumi inferiori ai 450 W e, cosa forse più interessante, l'indiscrezione suggerisce che il prezzo non sarà molto diverso da quello della RTX 4080.

MEGAsizeGPU indica anche che la quantità di VRAM di cui sarà dotata la RTX 4080 Ti o Super non è ancora stata decisa.

Analisi: Nvidia riuscirà davvero a proporre una GPU di fascia alta a un buon prezzo?

Come sappiamo, il prezzo consigliato per la RTX 4080 è di 1.349 euro, quindi potremmo vedere una RTX 4080 Ti, auspicabilmente con un robusto incremento delle prestazioni rispetto al modello vanilla, venduta a una cifra intorno ai 1.300€. Economica? no di certo, ma perlomeno non dovrebbe costare molto di più della versione liscia.

C'è però un'altra intrigante possibilità, perché ultimamente si è parlato del fatto che la RTX 4080 sia piuttosto impopolare (e che la gente abbia deciso di acquistare la RTX 4070 Ti sulla base della differenza di prezzo, oppure di fare il percorso inverso e di acquistare una RTX 4090, pagando l'esborso extra - a fronte di una differenza sostanziale nelle prestazioni).

Per questo Nvidia potrebbe rendere la RTX 4080 un po' più appetibile abbassandone il prezzo all'arrivo della RTX 4080 Ti, che andrebbe di fatto a sostituirla nella fascia di prezzo attuale. Stiamo solo speculando, ma l'accenno al fatto che la potenziale RTX 4080 Ti avrà un prezzo ragionevole (beh, relativamente parlando) indica che forse Nvidia si è resa conto di aver sparato troppo in alto con i listini attuali.

Passando alla nomenclatura, risulta un po' strano che il leaker responsabile della fuga di notizie abbia parlato di RTX 4080 Super piuttosto che di RTX 4080 Ti. Visto che abbiamo già una RTX 4070 Ti e una RTX 4060 Ti, perché confondere i giocatori mischiando i tag Super e Ti? Non ha alcun senso e, anche se ovviamente non è la parte cruciale dell'indiscrezione, per noi rappresenta un piccolo campanello d'allarme.



L'altra ombra potrebbe cadere sull'idea di un prezzo più ragionevole, in quanto Nvidia ha costantemente alzato i prezzi delle sue GeForce di fascia alta da qualche tempo a questa parte. Perchè dovrebbe cambiare strategia? Possiamo solo sperare che l'azienda abbia deciso di adottare questa soluzione in risposta allo scarso successo ottenuto dalla RTX 4080 secondo il feedback dei rivenditori.

Per quanto riguarda la data di uscita, l'inizio del 2024 sembra ottimistico ma non ci sono abbastanza informazioni riguardo la presunta GPU per azzardare ipotesi sul suo arrivo.