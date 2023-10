Sony A9 III, manca poco alla presentazione della full-frame più veloce al mondo

Secondo le ultime indiscrezioni, Sony ha annunciato le date per il lancio di una nuova fotocamera mirrorless e dovrebbe trattarsi della Sony Alpha A9 III.

L'evento dell'8 e 9 novembre è stato annunciato da Sony Japan, che lo ha descritto come un "evento speciale" durante il quale potremo "provare le ultime mirrorless α [Alpha] e gli obiettivi". Per ora questi sono gli unici dettagli ufficiali ma Sony Alpha Rumors, nota rivista incentrata sulle mirrorless Sony, ha colmato le lacune.

Secondo il sito la probabilità che vedremo la Sony A9 III durante l'evento si attesta sul 90%. Si tratta di un modello attesissimo dai fotografi sportivi e da tutti coloro che desiderano una full-frame velocissima in grado di produrre scatti ad elevata risoluzione. Non a caso in precedenza Sony Alpha Rumors l'aveva definita la "fotocamera full-frame più veloce del mondo".

L'attuale Sony A9 II è la fotocamera sportiva di punta di Sony e la sua erede dovrebbe migliorare in alcuni reparti chiave, con un nuovo sensore full-frame da 44 MP e una velocità di scatto a raffica di 26 fps. Si tratta di una velocità straordinaria per una fotocamera full-frame e potrebbe renderla un modello molto ambito per i fotografi che parteciperanno alle Olimpiadi di Parigi 2024 del prossimo anno.

Vi lasciamo alle immagine del teaser rilasciato da Sony:

(Image credit: Sony)

Alcuni rumor più spinti suggeriscono che il teaser dell'evento alluda a una nuova funzione AF della A9 III: secondo questa teoria la mappa tratteggiata in 3D che si vede nel filmato indicherebbe l'AF con tracciamento della profondità. Anche se le ipotesi su un eventuale autofocus Lidar sembrano un po' esagerate, è probabile che Sony abbia dotato la A9 III del suo miglior sistema di autofocus-tracking, motivo per cui non vediamo l'ora di vedere esattamente di cosa si tratta.

È probabile che all'evento assisteremo anche al lancio di un obiettivo sportivo G-Master da affiancare alla A9 III. Probabilmente si tratta del Sony GM 300 mm f/2,8 che abbiamo visto in alcune immagini trapelate ad agosto.

E la Sony A1 II?

(Image credit: Sony)

Sebbene la Sony A9 III sia una fotocamera entusiasmante, alcuni fan potrebbero rimanere delusi dal fatto che non ci sono ancora notizie sulla Sony A1 II.

La Sony A1 originale è un'incredibile fotocamera tuttofare per fotografi e videografi professionisti uscita nel gennaio 2021. Tuttavia, oggi esistono fotocamere migliori a prezzi più bassi che la rendono un investimento rischioso a lungo termine.

Ebbene, sembra che Sony abbia ascoltato gli utenti e sia intenzionata ad aggiornare la serie A1 con un grande aggiornamento del firmware di cui potremmo scoprire i dettagli durante l'evento dell'8 novembre. Non sappiamo ancora con esattezza quali caratteristiche verranno introdotte sulla A1 (e potenzialmente in altre fotocamere come la A7S III), ma probabilmente si tratterà di un aggiornamento del sistema AF e dei menù che dovrebbero ispirarsi a quelli della Sony ZV-E1.

Sarebbe una mossa saggia da parte di Sony, considerando che il lancio della Sony A1 II è ancora lontano e l'attuale A1 è stata scalzata da altre Alpha come la Sony A7R V in diversi ambiti.

Sony non ha ancora rivelato gli orari dell'evento dell'8 e 9 novembre, ma ve li comunicheremo non appena saranno annunciati.