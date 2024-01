Fujifilm X100VI sta per arrivare con uno dei migliori sensori APS-C sul mercato

La Fujifilm X100V è diventata popolarissima nel 2023: il mix di fascino di vintage e moderno offerto da questa fotocamera compatta l'ha resa famosa persino su TikTok, dove è stata protagonista di un trend molto diffuso. Se volevate acquistarne una ma non ci siete riusciti causa esaurimento scorte non disperate: alcune voci affidabili suggeriscono che la sua erede sia ormai prossima al lancio.

Secondo Fuji Rumors, la Fujifilm X100VI (come dovrebbe chiamarsi) sarà annunciata il 20 febbraio. La notizia è stata resa ancora più credibile grazie al fatto che Fujifilm ha rivelato che il suo prossimo evento X Summit (in cui solitamente annuncia i nuovi prodotti) si terrà a Tokyo il... 20 febbraio.

Questa data sembra quindi un'occasione perfetta per l'annuncio della X100VI. Ma c'è di più: Fuji Rumors ha anche affermato che la fotocamera compatta avrà il sensore APS-C X-Trans V da 40MP della Fujifilm X-T5.

Se fosse vero, la X100VI sarebbe molto più versatile della versione attuale, poiché 40MP offrirebbero maggiori possibilità di ritaglio rispetto al sensore da 26,1MP della X100V.

A quanto pare, Fujifilm utilizzerà lo stesso obiettivo fisso da 23 mm f/2 (o 35 mm su full-frame) della X100V. Questo avrebbe senso, dato che l'obiettivo è stato aggiornato per il modello attuale, quindi dovrebbe avere il potere risolutivo necessario per l'esigente sensore da 40MP.

Il sensore da 40 MP dovrebbe essere utile anche per la modalità "teleconvertitore digitale" presenti sulla X100V. Queste opzioni consentono di ottenere due lunghezze focali extra (equivalenti a 50 mm e 70 mm su full-frame) ritagliando l'immagine e poi ingrandendola per ottenere un'immagine finale zoomata, proprio come le opzioni di lunghezza focale extra dell'iPhone 15 e ora del Samsung Galaxy S24.

Per il momento, le indiscrezioni sulla Fujifilm X100VI sono finite qui, ma possiamo aspettarci di sentire molto di più nelle prossime settimane, visto che il 20 febbraio è dietro l'angolo.

Analisi: La X100VI avrà l'IBIS?

La Fujifilm X100VI si preannuncia come uno dei lanci più importanti dell'anno, vista la popolarità del modello precedente.

La serie è in circolazione da oltre un decennio, ma sembra aver colpito un nuovo pubblico di giovani appassionati. Pur essendo una fotocamera digitale, la X100V presenta forti richiami alle fotocamere classiche del passato con il suo design e il mirino ibrido ottico-elettronico.

Ma la domanda che si pone la maggior parte dei potenziali acquirenti è: di quanti accessori moderni sarà dotata la X100VI? Avendo provato a fondo la X-T5 possiamo garantirvi che il suo sensore X-Trans V da 40 MP è superlativo, ma dobbiamo considerare che l'ammiraglia APS-C di Fuji dispone di un sistema di stabilizzazione dell'immagine interno al corpo (IBIS) che non ci aspettiamo di vedere sulla X100VI.

A meno che non abbia un corpo sensibilmente più grande della X100V, dubitiamo che lo spazio interno consenta di inserire il sistema IBIS della X-T5 nella X100VI. Tuttavia non possiamo escluderlo a priori, dato che ci sono modelli come la Ricoh GR III che pur essendo compatta dispone di un sistema IBIS. Magari potrebbe trattarsi di un sistema di stabilizzazione a 3 assi più limitato rispetto a quello della X-T5. La serie X100 è stata progettata per le riprese a mano libera, quindi tale funzione sarebbe una manna dal cielo, soprattutto per gli scatti notturni.

La presenza della stabilizzazione e il prezzo della X100VI sono probabilmente le due più grandi questioni irrisolte: la X100V era tutt'altro che economica al momento del lancio, e da allora le fotocamere sono diventate molto più costose, quindi non ci aspettiamo un prezzo inferiore ai 1300€ per questa compatta.

Per fortuna le nostre domande troveranno risposta nelle prossime settimane, quando ci dirigeremo verso l'X Summit e la fiera CP+ di Tokyo.