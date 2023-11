Canon RF 200-800mm: lo zoom da record per i fotografi naturalisti e sportivi

Canon ha annunciato un nuovo obiettivo RF per le sue fotocamere mirrorless: si tratta del primo zoom full-frame al mondo capace di raggiungere gli 800 mm. Il 200-800 mm F6.3-9 IS USM offre una portata senza precedenti senza bisogno di teleconvertitori (opzionali). Facendo rapidamente i calcoli questa lente equivale a uno zoom ottico 30x, ma senza alcuna perdita percepibile nella qualità dell'immagine.

Questo obiettivo rappresenta un'accoppiata ideale con le fotocamere EOS R7 e EOS R5 per gli appassionati di fotografia naturalistica e sportiva, in particolare per quelli che si concentrano sull'avifauna, sui safari e sugli sport d'azione.

Ma non è tutto! Dopo aver lanciato di recente l'obiettivo ultra-wide RF 10-20mm F4L, Canon ha annunciato l'RF 200-800mm insieme a altri due nuovi obiettivi: Il quarto obiettivo Canon per mirrorless con sensore crop, l'RF-S 10-18mm F4.5-6.3, e l'RF 24-105mm F2.8L IS USM Z che Canon descrive come il primo di una serie di obiettivi ibridi di livello professionale.

Andiamo a vedere nel dettaglio di cosa si tratta.

Canon RF 200-800 mm F6.3-9 IS USM: l'obiettivo zoom più lungo del mondo

Canon dispone già di un obiettivo RF 800 mm F11 IS STM, ma il più costoso RF 200-800 mm F6,3-9 IS USM offre un'ampia gamma di zoom e un'apertura massima leggermente migliore, oltre alla protezione dalle intemperie.

Se abbinato alla fotocamera APS-C di punta di Canon, la EOS R7, si ottiene una stabilizzazione dell'immagine fino a 7,5 stop, la messa a fuoco automatica a rilevamento del soggetto e una lunghezza focale equivalente a 1200 mm grazie al formato del sensore con un crop di 1,5x. È una combinazione da sogno.



Noi lo abbiamo già provato e dobbiamo dire che per essere un obiettivo di tale portata, l'RF 200-800 mm si bilancia bene in mano e, con un peso di 2.050 g, è relativamente leggero per essere trasportato per lunghi periodi. Il prezzo di listino equivale a 2.529,99€, cifra tutto sommato contenuta per ciò che offre.

Canon RF-S 10-18mm F4.5-6.3: il quarto obiettivo Canon per mirrorless APS-C

Progettato specificamente per le fotocamere EOS R7, EOS R50, EOS R10 ed EOS R100, il piccolo e leggero RF-S 10-18mm F4.5-6.3 è il quarto e più ampio obiettivo zoom APS-C per le fotocamere mirrorless con sensore crop di Canon.

Avevamo criticato la rapidità con cui Canon ha lanciato nuove fotocamere con sensore crop, come quelle sopra elencate, senza rilasciare obiettivi nativi di supporto, il che non è di buon auspicio e rende più difficile consigliare queste ottime fotocamere.

Persino la EOS R10, che a nostro avviso è la migliore fotocamera per i principianti del momento, risentiva fortemente della mancanza di ottiche dedicate. Per fortuna, con l'arrivo dell'RF-S 10-18mm F4.5-6.3,che pesa solo 150g ed è anche otticamente più nitido dell'obiettivo RF-S 18-45mm F4.5-6.3 IS STM abbiamo una valida alternativa per i sensori crop di Canon.

Vista la recente dismissione da parte di Canon della serie EOS-M - un'altra gamma di fotocamere APS-C che non ha mai ricevuto abbastanza amore - Canon deve affrettarsi a completare la gamma di obiettivi nativi per il suo sensore crop EOS R prima che i consumatori optino per altri sistemi.

Abbiamo messo le mani su questo nuovo obiettivo stabilizzato otticamente e abbiamo scoperto che si bilancia molto bene con l'EOS R50, offrendo un'eccellente messa a fuoco ravvicinata e un ingrandimento massimo di 0,5x. È un'opzione valida per la fotografia di paesaggio e macro, oltre che per il vlogging, e ha un prezzo di listino di 429€ che risulta in linea con ciò che offre.



Canon RF 24-105 mm F2.8L IS USM: il primo obiettivo "ibrido" per mirrorless di Canon

Il nuovo Canon RF 24-105 mm F2.8L potrebbe essere l'unico obiettivo di cui i cineasti-fotografi di cerimonie hanno bisogno. Si tratta di un obiettivo robusto che, secondo Canon, offre la stessa qualità ottica dell'obiettivo professionale RF 24-70 mm F2.8L.

Progettato pensando ai registi, l'RF 24-105 mm F2.8L colma il divario tra gli obiettivi Canon per il cinema e gli obiettivi RF per la fotografia ed è compatibile con un adattatore Canon Power Zoom opzionale per un controllo fluido dello zoom e un funzionamento a distanza.

Il prezzo di listino è di 3.769€, mentre l'adattatore Power Zoom è disponibile in due versioni, PZ-E2 e PZ-E2, che costano rispettivamente 1.299€ e 1.599€.

Analisi: Canon in crescita

Dopo un'intensa prima metà del 2023 dedicata al lancio di nuove fotocamere, Canon ha dedicato la seconda metà del 2023 ai nuovi obiettivi RF, il che fa ben sperare per coloro che hanno investito nel sistema Canon. Le nuove fotocamere fanno notizia, ma gli obiettivi di supporto migliorano la realtà quotidiana di chi sceglie un determinato sistema per lavorare.

Con il lancio dell'RF 200-800 mm, Canon ha dimostrato la sua continua innovazione nell'innesto EOS R e questo potrebbe essere il miglior obiettivo zoom della serie disponibile per gli appassionati di fotografia naturalistica e sportiva. Ma è soprattutto il nuovo obiettivo RF-S 10-18 mm con sensore crop a rassicurare i fan di del marchio che finalmente possono contare su uno zoom grandangolare di qualità.

Infine il nuovo RF 24-105 mm F2.8L IS USM è una lente che potenzialmente potrebbe spaccare il mercato offrendo un range focale ideale per le cerimonie e una qualità ottica eccellente per i video in un formato "all-in-one".