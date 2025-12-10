Ora ci sono robot che inseguono e attaccano gli umani

Un robot non può ferire un essere umano, almeno secondo le leggi della robotica ideate dal compianto autore di fantascienza Isaac Asimov. È una regola che il robot T800 di EngineAI potrebbe aver ignorato, come dimostra il "robot da combattimento" che prende a calci con forza l'amministratore delegato della sua stessa azienda in un video ora virale.

Questo sembra essere il periodo in cui i robot umanoidi corrono, tirano pugni e sfondano porte a calci, una fase che segue da vicino quella degli abbracci sicuri e rassicuranti offerti da una varietà di umanoidi rivestiti in tessuto.

Concentriamoci, innanzitutto, sul video alquanto sconcertante di EngineAI, che in realtà è stato una risposta alle affermazioni secondo cui un video precedente, che mostrava il loro T800 colpire con forza un sacco da boxe, sfondare porte a calci, correre ed eseguire calci rotanti, fosse generato dall'IA o in CGI.

Questa produzione "dietro le quinte" (vista sopra) sembrava mostrare gli sviluppatori di EngineAI mentre filmavano tutte le capacità del robot di dimensioni umane.

Tuttavia, queste aziende cinesi di robotica hanno l'abitudine di spingere la dimostrazione ancora oltre (forse troppo oltre). Forse ricorderete Iron, un robot umanoide così realistico che l'azienda sentì la necessità di tagliare la pelle sintetica per dimostrare che non c'era una persona al suo interno.

La prova estrema di EngineAI, però, è stata un vero... calcio nel sedere.

Oof!

EngineAI ha bardato il CEO Zhao Tongyang con un'ampia imbottitura, quindi ha lasciato che il T800 gli sferrasse un calcio deciso, forte e, direi, terrificante, al tronco. Naturalmente, Tongyang è stato scaraventato via, anche se è apparso più o meno illeso.

Mi sono imbattuto in questi video pochi giorni dopo aver visto i nuovi aggiornamenti di Figure 03 di Figure AI e di Tesla Optimus. Entrambi i robot, se si crede ai filmati, ora possono correre come gli umani, e fino a 9,6 km/h.

Per fare un confronto, la maggior parte degli umani può fare jogging a quella velocità (fortunatamente, nessun robot è stato visto correre alla velocità spettacolare di 37 km/h dell'olimpionico Usain Bolt).

Il video che confronta l'andatura di Figure 03 e Optimus è particolarmente istruttivo, poiché mostra come entrambi gli umanoidi riescano a eseguire una vera corsa; in breve, per una frazione di secondo, entrambi i piedi sono sollevati da terra.

Lo stile di jogging complessivo di Optimus è più naturale. Ritengo che l'addestramento (o l'animazione) sia stato probabilmente basato maggiormente su persone reali e meno su un programmatore che ipotizza quale dovrebbe essere l'aspetto del corpo durante una corsa completa.

Non è una buona cosa

Quindi, sì, ora abbiamo robot che ci inseguono, e forse possono anche darci un bel calcio. Forse ce lo meritiamo. Dopotutto, ci sono innumerevoli video di "abusi" sui robot in cui gli sviluppatori cercano di spingere, far cadere e in altro modo interrompere le attività dei robot, tutto in nome del testing.

È stato difficile non provare compassione per questi robot, specialmente se, come spesso accade, li si antropomorfizza. Non sono umani, ma più assomigliano e agiscono come noi, più attribuiamo loro emozioni umane.

Questi video ribaltano l'equazione. EngineAI, in particolare, sembra intenzionata a creare un robot capace di reagire, anche se l'obiettivo non è, almeno per ora, quello di combattere contro di noi. Anzi, a mio avviso, gran parte di ciò è una trovata pubblicitaria per promuovere il prossimo Robot Boxing Match dell'azienda, previsto per il 24 dicembre. Questo incontro segue una precedente Mecha Fighting Series, tenutasi a Hangzhou, nella provincia cinese orientale dello Zhejiang.

Quegli incontri sono stati memorabili soprattutto per la scarsa qualità della battaglia tra robot. La maggior parte dei robot da boxe erano di dimensioni infantili e si vedevano molti colpi a vuoto e cadute.

Se è reale, il T800 sembra un pugile molto più abile e pericoloso, una sorta di testimonial per le nostre più folli paure di un futuro robotico distopico.

Il motivo per cui i roboticisti ora ci offrono robot che corrono, tirano pugni e sono pericolosi, invece di ciò che desideriamo – robot che possano svuotare la lavastoviglie in cinque minuti – è al di là della mia comprensione.

Tutti questi video del T800 di EngineAI potrebbero rivelarsi dei falsi, ma le intenzioni sono reali, e sono l'opposto di ciò che desideriamo nel nostro inevitabile futuro robotico.