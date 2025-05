Amazon presenta Vulcan: il robot da magazzino che “sente” gli oggetti con cui lavora

Amazon ha presentato un nuovo robot da magazzino chiamato Vulcan, e si tratta di un’evoluzione tecnologica che potrebbe risultare fin troppo simile a un essere umano per alcuni – anche se c’è un motivo ben preciso dietro questa scelta.

Vulcan è in grado di “sentire” gli oggetti con cui interagisce grazie a sensori di forza e a un sistema di feedback tattile, permettendo ad Amazon di migliorare la precisione e ridurre gli errori nei propri magazzini.

Il robot (che fortunatamente non ha sembianze umane) utilizza due bracci separati: uno per riorganizzare gli oggetti all’interno dei compartimenti e un altro, dotato di una videocamera e una ventosa, dedicato al recupero dei prodotti.

Il robot Amazon Vulcan può “sentire” gli oggetti

L’azienda ha spiegato che Vulcan è stato addestrato utilizzando dati fisici, inclusi feedback di forza e tattili, ed è già in grado di selezionare circa tre quarti dell’inventario totale di Amazon, avendo processato oltre 500.000 ordini nei test pilota condotti a Spokane (Washington) e ad Amburgo (Germania).

Vulcan è anche capace di migliorare autonomamente, imparando dalle esperienze in modo simile a un bambino.

Questa capacità di apprendimento, combinata ai sensori tattili, consente al robot di imitare la destrezza umana, permettendogli di gestire scomparti molto stretti senza danneggiare i prodotti. Vulcan riconosce anche quando un oggetto è troppo complesso da gestire in autonomia, richiedendo l’intervento di un operatore umano.

Grazie alla sua struttura, riesce inoltre a raggiungere rapidamente gli oggetti posizionati in scaffalature alte senza bisogno di scale, migliorando sicurezza ed efficienza, con una velocità operativa paragonabile a quella di un lavoratore umano.

«Vulcan lavora al fianco dei nostri dipendenti, e la combinazione è più efficace rispetto a ciascuno singolarmente», ha dichiarato Aaron Parness, Direttore della Robotica Applicata di Amazon.

Attualmente, Amazon utilizza oltre 750.000 robot nei suoi magazzini, sottolineando come questi siano progettati per supportare e collaborare con il personale umano, non per sostituirlo. Tra gli altri progetti robotici figurano Sparrow, Robin, Cardinal e Proteus – il primo robot autonomo dell’azienda.

«La nostra visione è di espandere questa tecnologia in tutta la rete, migliorando l’efficienza operativa, la sicurezza nei luoghi di lavoro e supportando i dipendenti riducendo i compiti più fisicamente impegnativi», ha concluso Parness.