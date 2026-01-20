I robot umanoidi "escono dai laboratori" per prendersi i lavori che nessuno vuole
I casi d'uso per i robot umanoidi restano limitati e specifici per singole mansioni — almeno per ora
- I robot umanoidi stanno entrando lentamente ma costantemente nei luoghi di lavoro umani
- La carenza di manodopera sta spingendo l'automazione verso ruoli che le persone evitano sistematicamente
- La Cina guida la produzione di robot, mentre l'Europa consolida la filiera della componentistica di precisione
Un recente incremento delle installazioni in contesti produttivi dimostra che i robot umanoidi non sono più confinati in ambiti sperimentali: secondo una nuova ricerca, i dati indicano ormai un passaggio netto verso l'utilizzo nel mondo reale.
Un nuovo rapporto di Barclays afferma che i progressi nell'intelligenza artificiale e nell'ingegneria meccanica consentono oggi a macchine dalle sembianze umane di operare al di fuori di laboratori rigorosamente controllati.
Questi automi sono attualmente in fase di test nelle linee di produzione, nei magazzini e in altri ambienti di lavoro progettati a misura d'uomo, sia per quanto riguarda i movimenti che il raggio d'azione.
Carenza di manodopera e lavori usuranti
La carenza di manodopera in diversi settori, tra cui manifattura, agricoltura, logistica e sanità, è un fattore chiave che guida questo cambiamento, poiché i datori di lavoro faticano ad attrarre personale per ruoli ripetitivi, fisicamente logoranti o pericolosi.
L'invecchiamento della popolazione, la migrazione urbana e il cambiamento delle preferenze lavorative continuano a ridurre l'offerta di lavoratori disposti a svolgere mansioni faticose o monotone. Queste pressioni creano lacune che i sistemi di automazione esistenti non possono colmare completamente, aprendo così la porta ai robot umanoidi.
I robot umanoidi si distinguono dalle macchine precedenti perché i progettisti li costruiscono per operare all'interno di ambienti umani, senza richiedere una riprogettazione degli spazi. Dotati di gambe, braccia e sensori, possono teoricamente muoversi in spazi ristretti, salire scale e passare da un compito all'altro senza grandi modifiche strutturali.
I recenti progressi nei software di percezione e controllo del movimento hanno ridotto i fallimenti che in passato ne limitavano l'uso pratico, in particolare gli errori legati al riconoscimento degli oggetti e alla valutazione spaziale; anche altri strumenti di IA giocano un ruolo centrale, permettendo a questi sistemi di reagire a contesti non strutturati.
Un altro fattore determinante è il calo dei costi di produzione, passati dai milioni di dollari di un decennio fa ai circa 100.000 dollari odierni. Gli sviluppatori attribuiscono questa riduzione ai progressi nell'hardware informatico, nelle batterie e soprattutto negli attuatori, che traducono i comandi digitali in movimento.
Come per le auto elettriche, i produttori costruiscono già robot umanoidi su scala in Cina, ma l'Europa continua a fornire molti dei componenti meccanici di alta precisione che permettono a queste macchine di funzionare in modo affidabile.
Nonostante la crescente attenzione, Barclays riconosce che un'adozione su larga scala non è né garantita né imminente. L'efficienza energetica è ancora inferiore alle prestazioni umane, i costi di implementazione rimangono elevati e la dipendenza da minerali critici introduce rischi nelle forniture.
Affermazioni simili negli ultimi anni hanno inquietato molti lavoratori, sebbene vi siano pochi motivi di allarme. Si prevede che i robot umanoidi si faranno carico di compiti che molte persone già evitano, ma il rapporto si basa fortemente su previsioni e test iniziali piuttosto che su dati operativi a lungo termine. Ciò lascia aperti interrogativi sull'affidabilità, sulla regolamentazione e sulla possibilità che queste macchine si diffondano ampiamente nelle industrie o rimangano limitate a ruoli sgraditi e strettamente definiti.
