I robot umanoidi "escono dai laboratori" per prendersi i lavori che nessuno vuole

I robot umanoidi stanno entrando lentamente ma costantemente nei luoghi di lavoro umani

La carenza di manodopera sta spingendo l'automazione verso ruoli che le persone evitano sistematicamente

La Cina guida la produzione di robot, mentre l'Europa consolida la filiera della componentistica di precisione

Un recente incremento delle installazioni in contesti produttivi dimostra che i robot umanoidi non sono più confinati in ambiti sperimentali: secondo una nuova ricerca, i dati indicano ormai un passaggio netto verso l'utilizzo nel mondo reale.

Un nuovo rapporto di Barclays afferma che i progressi nell'intelligenza artificiale e nell'ingegneria meccanica consentono oggi a macchine dalle sembianze umane di operare al di fuori di laboratori rigorosamente controllati.

Questi automi sono attualmente in fase di test nelle linee di produzione, nei magazzini e in altri ambienti di lavoro progettati a misura d'uomo, sia per quanto riguarda i movimenti che il raggio d'azione.

Carenza di manodopera e lavori usuranti

La carenza di manodopera in diversi settori, tra cui manifattura, agricoltura, logistica e sanità, è un fattore chiave che guida questo cambiamento, poiché i datori di lavoro faticano ad attrarre personale per ruoli ripetitivi, fisicamente logoranti o pericolosi.

L'invecchiamento della popolazione, la migrazione urbana e il cambiamento delle preferenze lavorative continuano a ridurre l'offerta di lavoratori disposti a svolgere mansioni faticose o monotone. Queste pressioni creano lacune che i sistemi di automazione esistenti non possono colmare completamente, aprendo così la porta ai robot umanoidi.

I robot umanoidi si distinguono dalle macchine precedenti perché i progettisti li costruiscono per operare all'interno di ambienti umani, senza richiedere una riprogettazione degli spazi. Dotati di gambe, braccia e sensori, possono teoricamente muoversi in spazi ristretti, salire scale e passare da un compito all'altro senza grandi modifiche strutturali.

I recenti progressi nei software di percezione e controllo del movimento hanno ridotto i fallimenti che in passato ne limitavano l'uso pratico, in particolare gli errori legati al riconoscimento degli oggetti e alla valutazione spaziale; anche altri strumenti di IA giocano un ruolo centrale, permettendo a questi sistemi di reagire a contesti non strutturati.

Un altro fattore determinante è il calo dei costi di produzione, passati dai milioni di dollari di un decennio fa ai circa 100.000 dollari odierni. Gli sviluppatori attribuiscono questa riduzione ai progressi nell'hardware informatico, nelle batterie e soprattutto negli attuatori, che traducono i comandi digitali in movimento.

Come per le auto elettriche, i produttori costruiscono già robot umanoidi su scala in Cina, ma l'Europa continua a fornire molti dei componenti meccanici di alta precisione che permettono a queste macchine di funzionare in modo affidabile.

Nonostante la crescente attenzione, Barclays riconosce che un'adozione su larga scala non è né garantita né imminente. L'efficienza energetica è ancora inferiore alle prestazioni umane, i costi di implementazione rimangono elevati e la dipendenza da minerali critici introduce rischi nelle forniture.

Affermazioni simili negli ultimi anni hanno inquietato molti lavoratori, sebbene vi siano pochi motivi di allarme. Si prevede che i robot umanoidi si faranno carico di compiti che molte persone già evitano, ma il rapporto si basa fortemente su previsioni e test iniziali piuttosto che su dati operativi a lungo termine. Ciò lascia aperti interrogativi sull'affidabilità, sulla regolamentazione e sulla possibilità che queste macchine si diffondano ampiamente nelle industrie o rimangano limitate a ruoli sgraditi e strettamente definiti.