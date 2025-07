Un robot da combattimento umanoide potrebbe rivoluzionare l’IA per soli 6.000 dollari

La corsa al robot umanoide domestico accelera con l’arrivo del nuovo Unitree R1, un androide compatto e sorprendentemente agile dal prezzo di 5.900 dollari. Presentato con un video su YouTube, il robot ha attirato l’attenzione per le sue incredibili capacità motorie: capriole, verticali, corsa, boxe e persino mosse di kickboxing.

Sul sito ufficiale, Unitree ha condiviso ulteriori dettagli tecnici, rivelando che il R1 è dotato di visione binoculare e riconoscimento vocale e visivo tramite LLM, anche se queste funzioni non sono state mostrate nel video promozionale. Il focus è tutto sulla mobilità: un messaggio finale sottolinea che “il movimento è alla base di ogni compito”, suggerendo che il robot è ancora nella fase iniziale del suo sviluppo funzionale.

Con questo approccio, Unitree potrebbe puntare a posizionarsi come alternativa più accessibile rispetto ai costosi robot di Tesla, Figure e Xiaomi, partendo da una base solida di mobilità avanzata e un prezzo competitivo.

Unitree, nota per i suoi robot umanoidi agili e costosi, ha spiazzato tutti lanciando il nuovo R1 a 5.900 dollari: un prezzo impensabile non solo per gli standard del brand (il piccolo G1 costa 16.000 dollari e l’H1 sfiora i 90.000), ma per l’intero mercato. Basti pensare che il concorrente Figure 02 di Figure AI dovrebbe costare oltre 30.000 dollari.

Cosa offre allora questo prezzo rivoluzionario? Il R1 è alto circa 1,20 metri, pesa 25 kg e ricorda le dimensioni di un bambino. Integra una telecamera binoculare, quattro microfoni, altoparlanti, una CPU e GPU octa-core (probabilmente legate alla collaborazione con Nvidia) e 26 articolazioni mobili. Le mani sembrano fisse in posizione chiusa, mentre la batteria removibile garantisce circa un’ora di autonomia.

Tra forma, prezzo e dotazione tecnica, il R1 si posiziona come il primo vero robot umanoide consumer accessibile, pur restando ancora concentrato sul movimento più che sull’interazione complessa.

Nonostante l’entusiasmo attorno al nuovo R1 da 5.900 dollari, Unitree invita gli utenti a tenere i piedi per terra. Sul fondo della pagina ufficiale del prodotto compaiono infatti alcune avvertenze piuttosto forti, che sottolineano quanto il settore dei robot umanoidi sia ancora acerbo e pieno di incognite.

Innanzitutto, il design finale del R1 potrebbe differire da quello mostrato nei video promozionali. Ma è soprattutto la natura delle dichiarazioni legali a colpire. Tra le righe si legge:

“Attualmente, l’industria globale dei robot umanoidi è ancora in una fase iniziale di esplorazione. Si consiglia agli utenti privati di comprendere a fondo i limiti dei robot umanoidi prima dell’acquisto.”

E ancora:

“Il robot umanoide ha una struttura complessa e una potenza estremamente elevata. Si invita l’utente a mantenere una distanza di sicurezza sufficiente tra sé e il robot umanoide. Usare con cautela.”

Tradotto: il robot non è un giocattolo. Il suo uso può comportare rischi, la tecnologia è ancora in via di sviluppo e non è adatta a tutti. Unitree sembra voler scoraggiare gli utenti meno esperti dall’acquisto impulsivo, evidenziando la necessità di consapevolezza e prudenza.

Sebbene venga presentato come un potenziale assistente domestico, il nuovo Unitree R1 è ancora lontano dall’essere realmente pronto per convivere con degli esseri umani. L’intelligenza artificiale integrata e il grado di autonomia restano vaghi, e gran parte delle dimostrazioni pubbliche – come quelle viste al CES – mostrano robot guidati a distanza o impegnati in routine pre-programmate.

Affinché un robot umanoide sia davvero utile in casa, non basta farlo muovere con agilità: serve che colleghi i suoi sensori a una consapevolezza reale dell’ambiente e a un’intelligenza capace di interagire in sicurezza con gli esseri umani. Al momento, il R1 non sembra ancora rispondere a questi requisiti fondamentali.

Nonostante ciò, un prezzo inferiore ai 6.000 dollari per un robot con queste specifiche resta un traguardo notevole nel settore della robotica umanoide, finora riservata a budget industriali o da ricerca. Se le promesse verranno mantenute, potrebbe rappresentare un vero punto di svolta. Ma per ora, resta più una curiosità da laboratorio che un compagno domestico.