ll 33esimo dispositivo Ryzen AI Max+ 395: una Thunderobot Station a forma di cubo con lettore di schede SD e porte USB anteriori

La Thunderobot Station è un desktop a forma di cubo dotato di lettore SD e porte USB frontali.

Il processore Ryzen AI Max+ 395 è ottimizzato per carichi di lavoro sostenuti rispetto ai picchi di prestazione.

La Thunderobot Station è progettata per essere esposta e utilizzata attivamente

Thunderobot ha iniziato a scaldare i motori in vista del CES 2026, confermando l'arrivo di un altro sistema basato sul processore AMD Ryzen AI Max+ 395.

Il dispositivo, denominato Thunderobot Station, si presenta come un desktop compatto a forma di cubo, allontanandosi dai tradizionali formati tower o laptop.

Questo annuncio si aggiunge alla crescente lista di dispositivi basati su Ryzen AI Max+ 395 attesi per l'evento, suggerendo un'adozione più ampia di questa generazione di APU da parte dei produttori. La nuova architettura promette di spingere le prestazioni dei migliori portatili AMD Ryzen e dei sistemi compatti verso nuovi traguardi, consolidando la posizione del brand tra i migliori PC gaming di piccole dimensioni.

Un desktop compatto basato su Ryzen AI Max+ 395

Thunderobot descrive la sua station come un mini PC focalizzato sull'IA, progettato per carichi di lavoro sostenuti e stabilità a lungo termine piuttosto che per semplici picchi prestazionali.

Dal teaser ufficiale pubblicato sul profilo Weibo di Thunderobot, la Thunderobot Station include una serie di porte frontali per un facile accesso. Dispone di due porte USB-A standard, una porta USB-C, uno slot per schede SD e un jack audio da 3,5 mm. Un pulsante di accensione circolare è posizionato sopra le porte, consentendo un utilizzo rapido senza dover raggiungere il retro dello chassis.

Il case a forma di cubo ha un volume di circa 3 litri, il che lo rende facile da integrare in postazioni desktop con spazio limitato. Il design suggerisce inoltre che il dispositivo sia in grado di mantenere un flusso d'aria sufficiente per il processore e i componenti interni. Ciò che resta da chiarire è quanto Thunderobot intenda spingere la piattaforma in termini pratici.

Il processore Ryzen AI Max+ 395 può mantenere livelli operativi più elevati rispetto alla maggior parte delle implementazioni mobile, ma tale vantaggio si manifesta solo se la configurazione del sistema lo consente. Senza obiettivi di potenza o limiti termici dichiarati, la reale differenziazione della station resta tutta da dimostrare. Sebbene il design suggerisca che il dispositivo sia destinato a rimanere in vista e a essere utilizzato attivamente, a differenza dei comuni mini PC pensati per spazi angusti, questo intento non è ancora confermato.

Al CES 2026, che si terrà dal 6 al 9 gennaio a Las Vegas, Thunderobot annuncerà ufficialmente le specifiche complete del dispositivo. L'evento vedrà protagonisti anche altri tre prodotti, tra cui il laptop da gioco ZERO Air con processore Intel Panther Lake di prossima generazione, l'ultrabook aibook14 Pro con chassis in fibra di carbonio e il desktop MIX G2 con grafica dedicata e case compatto. Queste novità si preannunciano interessanti per chi monitora i migliori PC gaming o cerca le ultime innovazioni tra i migliori portatili AMD Ryzen.